Risonanza Magnetica del Cardarelli, il servizio torna pienamente operativo dopo il guasto

È tornata pienamente operativa, da questa mattina, la Risonanza Magnetica dell’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso. I tecnici specializzati hanno ultimato con successo le operazioni di riparazione e collaudo dell’apparecchiatura a seguito dell’arrivo, avvenuto nelle prime ore della giornata, di un componente di ricambio ad altissima tecnologia proveniente dall’estero.

urtroppo, un guasto improvviso aveva causato l’interruzione del servizio. Trattandosi di una strumentazione di altissima tecnologia e di ultima generazione, il fermo macchina si è reso inevitabile a causa dei tempi tecnici necessari per il reperimento e l'importazione dell'importante componente dedicato. Nonostante la natura imprevedibile dell’evento, l’ASReM si è immediatamente attivata per ridurre al minimo i disagi per l’utenza e garantire la continuità assistenziale sul territorio regionale attraverso una risposta tempestiva e articolata:

- Gli ospedali ‘San Timoteo’ di Termoli e ‘Veneziale’ di Isernia, hanno preso in carico ed evaso un consistente volume di esami, garantendo un supporto fondamentale durante la fase emergenziale. - Sono state potenziate le sinergie con la rete del privato accreditato, avviando percorsi dedicati con l'IRCCS Neuromed di Pozzilli e, in via del tutto straordinaria vista la criticità del momento, è stato coinvolto il Centro Potito di Campobasso per assorbire la richiesta di prestazioni.

L’ASReM è conscia dei disagi che un guasto tecnico può arrecare ai cittadini e ai pazienti. Pur nella consapevolezza che l'usura e gli imprevisti tecnici su apparecchiature complesse e sofisticate siano eventualità possibili, l'Azienda ribadisce come la tutela della salute e il diritto alle cure restino la massima priorità dell'azione amministrativa e sanitaria. Proprio l’attenzione dell'Azienda verso il potenziamento dei servizi di diagnostica per immagini non si ferma alla gestione delle emergenze. Si sono, infatti, appena concluse le procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi medici radiologi, che prenderanno servizio a breve. L'ingresso di tali professionisti consentirà di dare un impulso decisivo allo smaltimento del pregresso e all'abbattimento dei tempi delle liste d'attesa, fornendo agli utenti risposte sempre più rapide ed efficienti. “Ringraziamo il personale medico e tecnico per la dedizione mostrata in queste settimane di lavoro straordinario e le strutture partner per la collaborazione offerta – hanno spiegato i vertici dell’ASReM – Continueremo a lavorare con il massimo impegno per rendere la nostra sanità regionale sempre più pronta, efficiente e vicina ai bisogni delle persone