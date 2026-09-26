Pescopennataro, 185mila euro per lâ€™ex scuola. Sciulli guarda al futuro e punta al rilancio: Â«Casa di riposo o hotel di prestigioÂ»

Un investimento da 185.094 euro per riqualificare e rendere piÃ¹ efficiente lâ€™ex edificio scolastico di Pescopennataro. Ãˆ il risultato dellâ€™accoglimento da parte del GSE della richiesta di incentivo presentata dal Comune nellâ€™ambito del D.M. 7 agosto 2025, per lâ€™intervento identificato con il codice CT3-000062.

Le risorse, riconosciute come massimale a preventivo, saranno destinate a una serie di interventi di efficientamento energetico dellâ€™immobile comunale. Prevista la sostituzione degli infissi e delle chiusure trasparenti, lâ€™ammodernamento e lâ€™efficientamento dei sistemi di illuminazione, lâ€™installazione di sistemi di gestione e controllo automatico degli impianti attraverso la building automation, oltre a sistemi di schermatura e ombreggiamento solare.

Un intervento importante per migliorare le prestazioni energetiche dellâ€™edificio, ridurre i consumi e rendere piÃ¹ moderna ed efficiente la struttura.

Ma lâ€™amministrazione comunale guarda giÃ oltre la riqualificazione energetica. Lâ€™obiettivo Ã¨ infatti quello di restituire allâ€™ex edificio scolastico una nuova funzione, trasformandolo in un investimento capace di produrre ricadute positive sul territorio.

Il sindaco Pompilio Sciulli parla di un progetto ambizioso: Â«La struttura dovrÃ risorgere sulle ceneri dellâ€™edificio scolasticoÂ», spiega, indicando due possibili destinazioni: una casa di riposo di alto livello oppure un hotel di prestigio.

Un progetto sul quale, secondo quanto riferito dal primo cittadino, sono giÃ state avviate interlocuzioni con alcuni importanti imprenditori interessati a valutare le possibilitÃ di investimento.

Lâ€™idea Ã¨ trasformare un edificio che appartiene alla storia della comunitÃ in una struttura capace di guardare al futuro, creando nuove opportunitÃ per il paese e per lâ€™intero territorio.

Una prospettiva che si inserisce nella piÃ¹ ampia sfida del rilancio delle aree interne, alle prese con spopolamento, riduzione dei servizi e difficoltÃ nellâ€™attrarre investimenti.

Per Sciulli, perÃ², la parola dâ€™ordine Ã¨ una sola: crederci.

Â«Bisogna credere nel rilancio delle aree interneÂ», afferma il sindaco, convinto che anche i piccoli comuni possano tornare a essere attrattivi se riescono a mettere in campo progetti capaci di coniugare qualitÃ , servizi, turismo, assistenza e nuove opportunitÃ economiche.

I 185mila euro ottenuti dal GSE rappresentano dunque il primo passo concreto per dare nuova efficienza allâ€™immobile. Il progetto futuro punta invece a qualcosa di piÃ¹ ambizioso: far rinascere lâ€™ex scuola e trasformarla in una nuova opportunitÃ di sviluppo per Pescopennataro.