Partecipa a Alto Molise

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

“Mani callose”, la poesia dedicata a Nicolino e Alfonso Capparozza: il sacrificio degli emigranti per la libertà dei figli

Varie
Condividi su:
MANI CALLOSE
 
Questa poesia è dedicata a Nicolino e Alfonso Capparozza che con il loro sacrificio "da emigranti", così come tutti gli altri emigranti, hanno consentito ai loro eredi di essere liberi di poter scegliere dove vivere e lavorare senza l'obbligo di "emigrare".

Un tempo si partiva 
la foto sopra al petto, 
valigia di cartone, 
l'orgoglio stretto ai denti.

Le suole consumate 
sui passi della vita 
in cerca di lavoro 
tra fabbriche e miniere.

Le mani eran callose, 
ferite dentro al ferro, 
già sporche d'olio e grasso
e dure per il freddo.

Nel cuor il lor paese,
dormivano per terra, 
dove persino il sole 
parlava lingua ignota.

Ogni ora di lavoro 
valeva un po' di pane, 
spedito da lontano 
a chi restava a casa.

Volevano sfuggire 
alla miseria antica, 
al giogo della fame 
che spezza ogni speranza.

La volontà dei forti 
tracciò le nuove strade 
creò dei grandi centri, 
con ponti e grattacieli.

Con quelle mani nere 
di ferro e di carbone 
donarono ai lor figli 
la libertà di scelta:

ossia poter sognare, 
restare oppure andare, 
trovare nuove strade, 
ma non per "emigrare".


 


 

Condividi su:

Seguici su Facebook