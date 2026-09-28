SanitÃ , i Commissari Bonamico e Di Giacomo: accordo con lâ€™Abruzzo su Elisoccorso, mobilitÃ  e traumi. Sullâ€™Emodinamica del San Timoteo decide il TAR

La Struttura Commissariale ha ricevuto dal Direttore del Dipartimento SanitÃ della Regione Abruzzo, dr. Camillo Odio, una nota contenente gli argomenti di peculiare interesse per le due regioni sui quali continueranno le interlocuzioni giÃ avviate per la definizione della programmazione e dellâ€™organizzazione dei servizi sanitari nelle aree di confine. Tra questi figurano il rinnovo della convenzione per il servizio di Elisoccorso, la verifica dellâ€™accordo di confine finalizzata a una migliore gestione della mobilitÃ sanitaria tra le due Regioni, la convenzione per il trasferimento in strutture abruzzesi dei pazienti molisani con Trauma complesso e la disponibilitÃ del Laboratorio di Emodinamica Interventistica dellâ€™Ospedale di Vasto per lâ€™assistenza ai pazienti molisani affetti da IMA STEMI.

Sui primi tre punti câ€™Ã¨ giÃ unâ€™intesa di massima, considerata la necessitÃ da parte della Regione Molise di assicurare ai propri cittadini la continuitÃ e lâ€™appropriatezza dei servizi interessati. Per quanto riguarda, invece, lâ€™Emodinamica Interventistica, appare opportuno precisare alcuni aspetti. Il Tavolo DM 70/2015 ha rilevato che uno dei Laboratori di Emodinamica attualmente operanti in Molise risulta in esubero rispetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente

. Il successivo studio predisposto da Agenas, sulla base del numero delle prestazioni, delle distanze territoriali e dei tempi di percorrenza, ha individuato nel Laboratorio dellâ€™Ospedale San Timoteo di Termoli la struttura da disattivare, indicando contestualmente lâ€™opportunitÃ di definire accordi con le Regioni limitrofe e, in particolare, con lâ€™Ospedale di Vasto o, in alternativa, con quello di San Severo. Tale indicazione Ã¨ stata recepita dalla Struttura Commissariale nella nuova Rete Ospedaliera e nella Rete delle Patologie Tempo-Dipendenti della Regione Molise, approvate dal Tavolo DM 70/2015 nella riunione del 17 giugno 2026 e inserite nel Programma Operativo 2026-2028. Contro il relativo DCA e il Programma Operativo sono stati tuttavia presentati ricorsi dinanzi al TAR Molise, che ne ha sospeso lâ€™efficacia in attesa della discussione nel merito.

La Struttura Commissariale Ã¨ pertanto tenuta ad attendere la definizione del procedimento dinanzi alla giustizia amministrativa prima di assumere ulteriori determinazioni sulla materia. Da precisare anche che nel frattempo i Commissari hanno chiesto e ottenuto dal Tavolo DM 70 una proroga alla disattivazione del Laboratorio di Emodinamica del San Timoteo, in considerazione delle gravi criticitÃ che interessano la viabilitÃ del Basso Molise a seguito della recente alluvione e delle conseguenti ripercussioni sui tempi di percorrenza, particolarmente rilevanti nei casi di urgenza ed emergenza. Tale situazione Ã¨ stata rappresentata allâ€™Assessore Regionale dellâ€™Abruzzo. Dr.ssa VerÃ¬, che ne ha preso atto e ha comunque confermato la disponibilitÃ della Regione Abruzzo a collaborare qualora se ne ravvisassero le condizioni.

Campobasso, 28 settembre 2026

Il Commissario ad Acta â€“ Avv. Marco Bonamico Il Subcommissario ad Acta â€“ Sen. Ulisse Di Giacomo