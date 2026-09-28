Venafro, 1,2 milioni di euro per il rilancio dello stadio Del Prete: al via la riqualificazione dellâ€™impianto

L'intervento di riqualificazione dello stadio "Del Prete" inizia ad avvicinarsi. Nei giorni scorsi la Giunta Comunale ha approvato il D.I.P. documento di indirizzo alla progettazione, adempimento richiesto dalla Regione Molise per potere ottenere la concessione formale del finanziamento regionale di 1 milione di euro, a cui si aggiungeranno 200.000 euro di cofinanziamento del Comune.

In totale, quindi, l'importo che a breve sarÃ disponibile per lo stadio ammonta a 1,2 milioni di euro. Tali risorse consentiranno di realizzare un intervento radicale di riqualificazione dello stadio, che prevedrÃ , tra l'altro, il rifacimento e l'ampliamento della tribuna centrale e della sua copertura, come anche la ristrutturazione dei gradoni delle altre tribune e la sostituzione delle rispettive coperture, il rifacimento delle pavimentazioni esterne, degli ingressi e della recinzione del campo, che sarÃ sostituita con il grigliato, l'adeguamento integrale dell'impianto di illuminazione del campo, nonchÃ© interventi di ristrutturazione degli spogliatoi e di tutti i servizi.

Con questi interventi, il "Del Prete" cambierÃ volto e sarÃ all'altezza delle sfide che attendono il movimento calcistico venafrano, ma soprattutto della passione per i colori della U.S. Venafro che da sempre muove centinaia di venafrani, sia con tifo organizzato sia semplicemente con la partecipazione popolare di giovani e meno giovani, famiglie e bambini, alle diverse partite e ai risultati dei nostri giocatori.

"Quello di un intervento importante sullo stadio era un impegno preciso che l'Amministrazione aveva preso e oggi possiamo dire di esserci avviati concretamente alla sua realizzazione - afferma il sindaco Alfredo Ricci. Voglio ringraziare il Presidente della Regione, Francesco Roberti, per l'attenzione avuta verso lo sport e, in particolare, il calcio venafrano, concedendo il finanziamento di 1 milione di euro, che, con l'aggiunta del cofinanziamento comunale, arriva a un totale di 1,2 milioni".

In questi stessi giorni, intanto, il Del Prete Ã¨ interessato dal completamento di piccoli interventi di sistemazione, che consentiranno a breve di definire gli ultimi dettagli per l'autorizzazione definitiva allo svolgimento delle partite per la corrente stagione.

"Le prime tre partite casalinghe si sono potute giocare a porte aperte per la scelta che ho fatto di adottare un provvedimento sindacale di autorizzazione provvisoria â€“ continua Ricci. Un atto per niente scontato, anche se guardiamo a molte altre realtÃ , anche piÃ¹ grandi e organizzate di Venafro, che in queste stesse settimane stanno vedendo le partite disputate a porte chiuse. La stessa U.S. Venafro il 13 settembre scorso ha giocato a Pomezia a porte chiuse. Credo che il nostro impianto abbia le condizioni per potere consentire di disputare partite a porte aperte, per questo me ne sono assunta la responsabilitÃ nelle more della sistemazione degli ultimi interventi richiesti dalle varie autoritÃ competenti. Siamo, perÃ², ormai in dirittura di arrivo per l'autorizzazione definitiva. Questo consentirÃ di disputare il campionato in corso, e, nel frattempo, prepararsi all'inizio dei lavori di ristrutturazione dello stadio di 1,2 milioni di euro. Con l'inizio dei lavori ci saranno dei disagi, Ã¨ inutile nasconderlo, ma ne varrÃ la pena, perchÃ© alla fine avremo uno stadio completamente rinnovato e all'avanguardia".

Dello stesso avviso il Presidente del Consiglio comunale, delegato allo Sport, Dario Ottaviano: "Dopo aver affrontato e sanato numerose criticitÃ , emerse progressivamente nel corso dei vari sopralluoghi effettuati con le autoritÃ competenti, possiamo finalmente annunciare che ci accingiamo a ottenere l'OK definitivo da parte della Commissione Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo. In queste settimane abbiamo superato moltissimi ostacoli, grandi e piccoli, grazie anche all'impiego di ulteriori risorse economiche e allo straordinario impegno dei nostri tecnici, ai quali va il mio piÃ¹ sentito ringraziamento. Naturalmente, tutto il lavoro svolto in questi mesi ha avuto come unico obiettivo quello di garantire l'utilizzo in piena sicurezza dello stadio Marchese Del Prete per il campionato in corso. Per questo motivo desidero ringraziare in modo particolare il Sindaco, perchÃ© quando Ã¨ stato necessario si Ã¨ assunto tutte le responsabilitÃ affinchÃ© le partite finora disputate in casa non fossero svolte a porte chiuse, ma con i dovuti accorgimenti Ã¨ riuscito a consentire la partecipazione del pubblico. Adesso si comincia a lavorare sul serio al progetto che vedrÃ il nostro impianto trasformarsi in uno stadio moderno, funzionale e all'altezza delle ambizioni della nostra cittÃ e della nostra squadra".