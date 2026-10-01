Salute del cervello, servizi gratuiti negli ospedali di Chieti e Vasto: colloqui, consulenze e screening cognitivo

Colloqui con lo psichiatra al telefono, su Zoom o in ambulatorio, consulenze telefoniche con neurologhe e un test di screening per la valutazione iniziale del declino cognitivo. Sono i servizi previsti negli ospedali di Chieti e Vasto per l’(H) Open Weekend salute del cervello, in programma dall’8 all’11 ottobre 2026. I servizi sono gratuiti.

All’ospedale SS. Annunziata di Chieti gli appuntamenti con lo psichiatra sono venerdì 9 ottobre. Per le tre modalità sono indicati Andrea Miuli e Lorenzo Varrica (medico in formazione). La prenotazione è obbligatoria al numero 0871.358896 o all’indirizzo E-mail psichiatria.chieti@asl2abruzzo.it .

Dalle 8.30 alle 9.30 sono previsti colloqui telefonici: il giorno del colloquio bisogna chiamare il numero 0871.357989. Dalle 9.30 alle 11.00 i colloqui individuali si svolgono su Zoom; il collegamento viene inviato all’indirizzo E-mail fornito al momento della prenotazione. Dalle 11.00 alle 14.00 i colloqui sono in presenza negli ambulatori di Psichiatria, 7° livello, corpo A.

Domenica 11 ottobre, dalle 9.00 alle 10.30, Valeria Di Tommaso, neurologa esperta in cefalee, risponde al numero 320.8184768. Per questo servizio non serve prenotazione.

All’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto gli appuntamenti sono giovedì 8 ottobre. Dalle 9.00 alle 10.00 sono previsti colloqui telefonici con la neurologa Daniela Travaglini, referente del Centro sclerosi multipla, al numero 0873.947262. Non serve prenotazione.

Dalle 10.00 alle 11.00, allo stesso numero 0873.947262, sono previsti 10 colloqui telefonici con la stessa neurologa, esperta in cefalee. Anche in questo caso non serve prenotazione.

Sempre giovedì 8 ottobre, dalle 9.00 alle 12.00, è previsto un test di screening per la valutazione iniziale del declino cognitivo. È rivolto alle persone dai 60 anni in su e comprende un colloquio e un esame della memoria. È necessario portare gli occhiali da vista.

Il test si svolge nella Clinica neurologica di Vasto, primo padiglione, terzo piano. La prenotazione è obbligatoria al numero 0873.308228, da chiamare dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00, oppure all’indirizzo E-mail ambulatoriosegreteria.neuro.vasto@asl2abruzzo.it .