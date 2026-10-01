MOLISE: DOVE FINISCONO I SOLDI?

Tanti finanziamenti. Pochi risultati.

Cosa ha prodotto l'autonomia regionale? Cosa produrrÃ in futuro? Questa Ã¨ la domanda ricorrente cui si risponde con alterigia, supponenza, presunzione di veritÃ Il tutto condito da iniezioni di paura.

Ãˆ arrivato il momento di porne un'altra piÃ¹ cogente: che fine hanno fatto le tante risorse finanziare di cui il Molise ha goduto? PerchÃ©, a fronte di maggiori cospicui finanziamenti ottenuti, di gran lunga superiori a quelli abruzzesi, i risultati sono stati nettamente peggiori?

Leggete bene come il confronto con l'Abruzzo metta in evidenza una profonda contraddizione: il Molise riceve, in alcuni dei principali programmi di coesione, piÃ¹ risorse per abitante, ma presenta risultati economici e demografici peggiori.

Fondi europei FESR-FSE+ 2021-2027

Abruzzo: 1,087 miliardi di euro, circa 857 euro per abitante.

Molise: 383 milioni, circa 1.330 euro per abitante.

Differenza: 473 euro per abitante in piÃ¹ al Molise, circa +55%.

Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027

Abruzzo: 1.257.403.210 euro, circa 991 euro per abitante. (Coesione Abruzzo)

Molise: 444.928.382 euro, circa 1.546 euro per abitante. (www.regione.molise.it)

Differenza: 555 euro per abitante in piÃ¹ al Molise, circa +56%.

Trasporti e mobilitÃ

Abruzzo: 362,1 milioni di euro, circa 285 euro per abitante. (Coesione Abruzzo)

Molise: circa 155,3 milioni, circa 540 euro per abitante.

Differenza: circa 255 euro per abitante in piÃ¹ al Molise, quasi +90%.

Dunque i numeri sono chiari: il denaro arriva ma i RISULTATI ??? SONO TUTTI NEGATIVI. Leggete

PIL pro capite

Abruzzo: 32.100 euro per abitante.

Molise: 27.700 euro per abitante.

Differenza: 4.400 euro, +15,9% per l'Abruzzo. Nel 2024 l'Abruzzo Ã¨ risultato la regione del Mezzogiorno con il PIL pro capite piÃ¹ elevato. (Istat)

PIL complessivo

Abruzzo: circa 40,7 miliardi di euro.

Molise: circa 8 miliardi.

Differenza: circa 32,7 miliardi. L'economia abruzzese ha una dimensione di circa cinque volte quella molisana.

Popolazione

Abruzzo: 1.269.118 abitanti.

Molise: 287.814 abitanti.

Differenza: 981.304 abitanti. Il Molise ha appena il 22,7% della popolazione abruzzese.

Ma Ã¨ soprattutto l'andamento demografico a colpire.

Nel 2024:

Abruzzo: âˆ’453 abitanti.

Molise: âˆ’1.410 abitanti, âˆ’0,5%. (Istat)

Il Molise perde 957 abitanti in piÃ¹ dell'Abruzzo in un solo anno, pur avendo 981 mila abitanti in meno.

Emigrazione

Gli iscritti AIRE equivalgono a circa 35% della popolazione residente molisana, contro circa 17% in Abruzzo.

Differenza: circa 18 punti percentuali. L'incidenza molisana Ã¨ circa doppia.

A questo si aggiunge il saldo migratorio interno negativo registrato dall'Istat: continuano quindi i trasferimenti dal Molise verso altre regioni. (Istat)

SanitÃ

In Molise circa un ricovero su tre dei residenti avviene fuori regione: l'incidenza piÃ¹ recente che abbiamo considerato Ã¨ circa 32,7%.

Per l'Abruzzo l'indicatore confrontato era nell'ordine del 22%.

Differenza: circa 10-11 punti percentuali.

Reddito disponibile pro capite

Abruzzo: circa 19.800 euro.

Molise: circa 18.200 euro.

Differenza: circa 1.600 euro per abitante, quasi il 9% in piÃ¹ in Abruzzo.

L'ARIA Ãˆ PESANTE

I finanziamenti arrivano. I risultati molto meno. E l'aria, inevitabilmente, diventa pesante.

Dopo oltre sessant'anni di autonomia regionale, questi numeri pongono una domanda inevitabile: se le risorse pro capite sono maggiori e i risultati restano peggiori, che cosa non sta funzionando nel sistema Molise?

Per decenni, quando quest'aria Ã¨ diventata troppo pesante, la risposta dei molisani Ã¨ stata una sola: cambiare aria.

Sono partiti i giovani. Sono partiti i lavoratori. Sono partite intere famiglie. E il territorio si Ã¨ progressivamente svuotato.

Dobbiamo continuare a vedere i nostri cittadini partire uno alla volta oppure possiamo discutere se, questa volta, a cambiare aria possa essere l'intero territorio?

Entrare a far parte del sistema gestionale e burocratico abruzzese non Ã¨ una garanzia automatica di prosperitÃ . Ma oltre sessant'anni di autonomia regionale molisana hanno dimostrato a sufficienza che le chiacchiere stanno a zero: si semina 100, si raccoglie meno.

L'autonomia non Ã¨ un monumento. Ãˆ uno strumento. E uno strumento si giudica dai risultati. E, purtroppo, i risultati, se avete letto bene, sono pessimi.

Il quadro Ã¨ dunque netto: "il Molise dispone di maggiori risorse pro capite, mentre i principali indicatori economici e demografici restano peggiori di quelli abruzzesi.Â»

Se i risultati non sono stati congrui con gli investimenti, allora la domanda finale Ã¨ inevitabile: DOVE FINISCONO I SOLDI?