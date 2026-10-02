ESU Molise, approvato il Bando per borse di studio, provvidenze e servizi per il diritto allo studio universitario A.A. 2026/2027

È stato approvato il Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, provvidenze e servizi per il diritto allo studio universitario per l’Anno Accademico 2026/2027 dell’ESU Molise.

Il bando è stato approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ESU Molise n. 4 del 14 settembre 2026 e successivamente aggiornato con Determinazione direttoriale n. 56/2026. Il bando è stato pubblicato il 23 settembre 2026.

L’intervento è rivolto agli studenti iscritti alle istituzioni universitarie presenti sul territorio regionale e prevede l’accesso a borse di studio, servizio di ristorazione e contributi per la mobilità internazionale, secondo i requisiti e le modalità stabiliti dal bando.

"Con l’approvazione del nuovo Bando dell’ESU Molise – dichiarano congiuntamente il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e l’assessore regionale Roberto Di Baggio – confermiamo un impegno preciso: garantire agli studenti le condizioni per affrontare il proprio percorso universitario con maggiori opportunità e con strumenti concreti di sostegno. Il diritto allo studio rappresenta un investimento sul futuro del Molise, perché significa accompagnare i nostri giovani nella formazione, valorizzarne il merito e contribuire a ridurre quelle difficoltà economiche che, troppo spesso, possono incidere sulle scelte universitarie delle famiglie.

La dotazione iniziale di 3,3 milioni di euro rappresenta un impegno importante, che sarà ulteriormente rafforzato con le risorse del Fondo Integrativo Statale e con gli altri finanziamenti che potranno essere destinati a questa misura. Vogliamo mettere gli studenti nelle condizioni di poter costruire il proprio futuro attraverso lo studio e la formazione, indipendentemente dalla situazione economica di partenza.

Borse di studio, ristorazione e sostegno alla mobilità internazionale non sono soltanto singole misure, ma strumenti attraverso i quali rendere il sistema universitario molisano sempre più accessibile e attrattivo. Investire sull’università e sugli studenti significa investire sul capitale umano della nostra regione e, quindi, sulle prospettive di crescita e sviluppo del Molise.

L’obiettivo – concludono Roberti e Di Baggio – è fare in modo che le risorse disponibili si traducano concretamente in opportunità per il maggior numero possibile di studenti aventi diritto, sostenendo il merito e accompagnando i giovani nel loro percorso universitario".

Come presentare la domanda - La domanda deve essere presentata esclusivamente online, attraverso il sito istituzionale dell’ESU Molise, utilizzando SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza è fissato alle ore 23.59 del 30 ottobre 2026. La domanda deve essere compilata prestando particolare attenzione ai dati relativi alla situazione economica, alla carriera universitaria e ai requisiti di merito.

Per partecipare è inoltre necessario aver richiesto entro la scadenza la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il rilascio dell’ISEE 2026 valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

I principali requisiti economici - Per l’accesso alla borsa di studio, il bando stabilisce i seguenti limiti:

- ISEE 2026 non superiore a 19.837,92 euro;

- ISPE 2026 non superiore a 43.125,94 euro.

Il superamento anche di uno solo dei due limiti comporta l’esclusione dal concorso. Per gli studenti con disabilità superiore al 66% sono previste soglie economiche specifiche e più elevate.

I requisiti di merito -

Per gli studenti iscritti al primo anno, l’accesso ai benefici avviene inizialmente sulla base della condizione economica. Per ottenere la seconda rata della borsa è necessario conseguire almeno 18 CFU entro il 10 agosto 2027; per mantenere la borsa è necessario raggiungere 20 CFU entro il 30 novembre 2027, pena la revoca del beneficio.

Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, il bando prevede il possesso di specifici requisiti di merito, differenziati in relazione all’anno di corso e alla tipologia di percorso. Per il dettaglio completo dei requisiti di merito, delle soglie di CFU e delle relative scadenze si rinvia alle disposizioni contenute nell’articolo 12 del Bando di concorso A.A. 2026/2027.

Una dotazione iniziale di 3,3 milioni di euro

Per l’A.A. 2026/2027 la dotazione finanziaria inizialmente quantificata è pari a 3.300.000 euro, di cui:

- 2.000.000 di euro a valere sulle risorse del PR Molise FESR FSE+ 2021-2027;

- 1.300.000 euro a valere sulle risorse stanziate dalla Legge regionale 26 maggio 2026, n. 7 – Legge di stabilità regionale 2026.

La dotazione è destinata a essere incrementata a seguito del riparto del Fondo Integrativo Statale (FIS) e potrà essere ulteriormente aumentata attraverso eventuali risorse aggiuntive provenienti dal PNRR e da ulteriori programmi regionali, nazionali o comunitari.

Il bando prevede inoltre che, per l’A.A. 2026/2027, le risorse disponibili siano ripartite per il 45% agli studenti iscritti al primo anno e per il 55% agli studenti iscritti agli anni successivi al primo.

Per l’A.A. 2026/2027 gli importi delle borse di studio sono stabiliti in relazione alla condizione dello studente:

- 2.890,16 euro per gli studenti in sede;

- 4.190,71 euro per gli studenti pendolari;

- 7.171,11 euro per gli studenti fuori sede.

Gli studenti interessati sono invitati a consultare integralmente il bando e a verificare con attenzione i requisiti, le modalità di partecipazione e le scadenze previste.

Il bando, la deliberazione di approvazione e le procedure per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’ESU Molise.