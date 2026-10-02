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SanitÃ  in Molise: due nuovi macchinari all'avanguardia per la chirurgia oculare a Campobasso, Isernia e Termoli

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L'Azienda Sanitaria Regionale del Molise compie un importante passo in avanti nel campo della chirurgia oculare. In questi giorni sono stati consegnati, alle UnitÃ  Operative di Oculistica di Termoli e Campobasso-Isernia, due faco-vitrectomi di ultimissima generazione, destinati ai rispettivi reparti di Oculistica.

Le nuove apparecchiature rappresentano un salto di qualitÃ  significativo per la sanitÃ  regionale: consentiranno di eseguire interventi sia per il trattamento della cataratta sia per le patologie vitreoretiniche (vitrectomia) con elevati standard di precisione.

Grandi vantaggi per i pazienti: per lâ€™intervento di cataratta, una efficienza maggiore e quindi tempi piÃ¹ ridotti pure per i caso complessi con durezza elevata del cristallino. 

Poi sia per cataratta che per vitrectomia la capacitÃ  di mantenere una pressione intra oculare stabile durante le varie fasi, consentendo di ridurre complicanze intra e postoperatorie come danno al nervo ottico e perita di cellule endotheliali corneali.

Insomma, un investimento strategico che punta a potenziare le eccellenze dei reparti locali e ad aumentare la mobilitÃ  attiva (giÃ  oggi al 40%).

 
 
 
 
 
 


 

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