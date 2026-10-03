Ottobre Rosa, l’Asrem promuove la prevenzione del tumore della cervice uterina

In occasione del mese dedicato alla prevenzione femminile, l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise ha attivato “Ottobre Rosa 2026”. Per tutto il mese, i Consultori Familiari del territorio offrono aperture straordinarie e dedicate allo screening della cervice uterina, facilitando l'accesso ai controlli per le donne molisane.

La prevenzione e la diagnosi precoce rappresentano lo strumento più efficace per tutelare la salute femminile: effettuare regolarmente i test di screening permette infatti di individuare tempestivamente eventuali lesioni e intervenire prima che possano evolvere.

Di seguito sono riportati gli orari di apertura e i recapiti telefonici per le prenotazioni divisi per area e sede.

? Area di Campobasso e provincia

Campobasso apertura:

Lunedì 12, 19 e 26 (ore 9:00 - 13:30 e 14:30 - 16:30);

Mercoledì 7, 21 e 28 (ore 9:00 - 13:30 e 14:30 - 16:30);

tutti i Martedì, Giovedì e Venerdì (ore 8:30 - 12:30).

Prenotazioni: Dal lunedì al venerdì (ore 9:00 - 12:30) ai numeri 0874 409001 / 0874 409009.

Boiano apertura:

Martedì 13, 20 e 27 (ore 10:30 - 13:00);

Mercoledì 7, 21 e 28 (ore 9:00 - 13:00).

Prenotazioni: Martedì e mercoledì (ore 10:00 - 12:30) al numero 0874 752340.

Riccia apertura:

Tutti i lunedì (ore 11:00 - 13:30).

Prenotazioni: Lunedì (ore 11:00 - 13:30) al numero 0874 714312.

Sant’Elia a Pianisi apertura:

Giovedì 8 e 22 (ore 9:30 - 12:00).

Prenotazioni: Tutte le mattine (ore 9:00 - 12:30) ai numeri 0874 409001 / 0874 409009.

Trivento apertura:

Giovedì 15 e 29 (ore 9:30 - 12:00).

Prenotazioni: Tutte le mattine (ore 9:00 - 12:30) ai numeri 0874 409001 / 0874 409009.

? Area di Isernia e provincia

Isernia apertura:

Tutti i lunedì e mercoledì (ore 8:30 - 13:00 e 15:00 - 17:00).

Prenotazioni: Tutte le mattine (ore 8:30 - 12:30) al numero 0865 442759.

Agnone apertura:

Giovedì 15 e 29 (ore 8:30 - 16:00).

Prenotazioni: I giovedì di apertura al numero 0865 722492, oppure tutte le mattine chiamando Isernia al 0865 442759 (specificando la sede di Agnone).

Frosolone (Frazione Acquevive - ex scuola) apertura:

Martedì 6, 13 e 20 (ore 8:30 - 16:30).

Prenotazioni: Tutti i martedì negli orari di apertura al numero 0865 722001.

Venafro apertura:

Dal lunedì al venerdì (ore 8:30 - 12:30);

Giovedì 8 e 22 (ore 15:00 - 17:00).

Prenotazioni: Tutti i giorni (ore 9:00 - 14:00) al numero 0865 907851.

? Area del Basso Molise e Larino

Termoli apertura:

Martedì (ore 8:30 - 13:30 e 15:00 - 17:00);

Mercoledì (ore 10:30 - 13:30 e 15:00 - 17:00);

Venerdì (ore 8:30 - 13:30).

Prenotazioni: Tutte le mattine (ore 9:00 - 12:30) al numero 0875 717888.

Montenero di Bisaccia apertura:

Lunedì 5, 12 e 26 (ore 10:30 - 13:00 e 14:00 - 16:00).

Prenotazioni: Tutte le mattine (ore 9:00 - 12:30) al numero 0875 717888 (precisando la sede di Montenero).

Castelmauro apertura:

Venerdì 2, 9 e 23 (ore 9:00 - 13:00).

Prenotazioni: Tutte le mattine (ore 9:00 - 12:30) al numero 0875 717888 (precisando la sede di Castelmauro).

Larino apertura:

Lunedì, martedì e mercoledì (ore 10:00 - 13:00).

Aperture straordinarie dal 5 al 16 ottobre: dal lunedì al venerdì (ore 10:00 - 13:00); martedì e giovedì anche (ore 15:00 - 17:00).

Prenotazioni: Tutte le mattine (ore 9:00 - 13:00) ai numeri 0874 827328 oppure 0874 827329.

Santa Croce di Magliano apertura:

Mercoledì 14, 21 e 28 (ore 9:00 - 12:00).

Prenotazioni: Nei giorni e orari di apertura al numero 0874 827853, oppure dal lunedì al venerdì chiamando la sede di Larino al 0874 827851 (specificando la sede di S. Croce).

Prenditi cura di te: prenota il tuo controllo di screening presso il consultorio più vicino.