Partecipa a Alto Molise

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Ottobre Rosa, l’Asrem promuove la prevenzione del tumore della cervice uterina

Attualità
Condividi su:

 

 

 

In occasione del mese dedicato alla prevenzione femminile, l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise ha attivato “Ottobre Rosa 2026”. Per tutto il mese, i Consultori Familiari del territorio offrono aperture straordinarie e dedicate allo screening della cervice uterina, facilitando l'accesso ai controlli per le donne molisane.   

La prevenzione e la diagnosi precoce rappresentano lo strumento più efficace per tutelare la salute femminile: effettuare regolarmente i test di screening permette infatti di individuare tempestivamente eventuali lesioni e intervenire prima che possano evolvere.   

Di seguito sono riportati gli orari di apertura e i recapiti telefonici per le prenotazioni divisi per area e sede.   

 

? Area di Campobasso e provincia

Campobasso apertura: 

  • Lunedì 12, 19 e 26 (ore 9:00 - 13:30 e 14:30 - 16:30); 
  • Mercoledì 7, 21 e 28 (ore 9:00 - 13:30 e 14:30 - 16:30); 
  • tutti i Martedì, Giovedì e Venerdì (ore 8:30 - 12:30).   

Prenotazioni: Dal lunedì al venerdì (ore 9:00 - 12:30) ai numeri 0874 409001 / 0874 409009.   

 

Boiano apertura: 

  • Martedì 13, 20 e 27 (ore 10:30 - 13:00);
  • Mercoledì 7, 21 e 28 (ore 9:00 - 13:00). 

Prenotazioni: Martedì e mercoledì (ore 10:00 - 12:30) al numero 0874 752340.   

 

Riccia apertura: 

  • Tutti i lunedì (ore 11:00 - 13:30). 

Prenotazioni: Lunedì (ore 11:00 - 13:30) al numero 0874 714312.   

 

Sant’Elia a Pianisi apertura: 

  • Giovedì 8 e 22 (ore 9:30 - 12:00).   

Prenotazioni: Tutte le mattine (ore 9:00 - 12:30) ai numeri 0874 409001 / 0874 409009.   

 

Trivento   apertura: 

  • Giovedì 15 e 29 (ore 9:30 - 12:00).   

Prenotazioni: Tutte le mattine (ore 9:00 - 12:30) ai numeri 0874 409001 / 0874 409009.   

 

? Area di Isernia e provincia

 

Isernia apertura: 

  • Tutti i lunedì e mercoledì (ore 8:30 - 13:00 e 15:00 - 17:00).   

Prenotazioni: Tutte le mattine (ore 8:30 - 12:30) al numero 0865 442759.   

 

Agnone   apertura: 

  • Giovedì 15 e 29 (ore 8:30 - 16:00). 

Prenotazioni: I giovedì di apertura al numero 0865 722492, oppure tutte le mattine chiamando Isernia al 0865 442759 (specificando la sede di Agnone).   

 

Frosolone (Frazione Acquevive - ex scuola) apertura: 

  • Martedì 6, 13 e 20 (ore 8:30 - 16:30).   

Prenotazioni: Tutti i martedì negli orari di apertura al numero 0865 722001.   

 

Venafro apertura: 

  • Dal lunedì al venerdì (ore 8:30 - 12:30); 
  • Giovedì 8 e 22 (ore 15:00 - 17:00).   

Prenotazioni: Tutti i giorni (ore 9:00 - 14:00) al numero 0865 907851.   

 

? Area del Basso Molise e Larino

 

Termoli apertura: 

  • Martedì (ore 8:30 - 13:30 e 15:00 - 17:00); 
  • Mercoledì (ore 10:30 - 13:30 e 15:00 - 17:00); 
  • Venerdì (ore 8:30 - 13:30).   

Prenotazioni: Tutte le mattine (ore 9:00 - 12:30) al numero 0875 717888.   

 

Montenero di Bisaccia apertura: 

  • Lunedì 5, 12 e 26 (ore 10:30 - 13:00 e 14:00 - 16:00).   

Prenotazioni: Tutte le mattine (ore 9:00 - 12:30) al numero 0875 717888 (precisando la sede di Montenero). 

 

Castelmauro apertura: 

  • Venerdì 2, 9 e 23 (ore 9:00 - 13:00).   

Prenotazioni: Tutte le mattine (ore 9:00 - 12:30) al numero 0875 717888 (precisando la sede di Castelmauro).   

 

Larino apertura: 

  • Lunedì, martedì e mercoledì (ore 10:00 - 13:00).   
  • Aperture straordinarie dal 5 al 16 ottobre: dal lunedì al venerdì (ore 10:00 - 13:00); martedì e giovedì anche (ore 15:00 - 17:00).   

Prenotazioni: Tutte le mattine (ore 9:00 - 13:00) ai numeri 0874 827328 oppure 0874 827329.   

 

Santa Croce di Magliano apertura: 

  • Mercoledì 14, 21 e 28 (ore 9:00 - 12:00).   

Prenotazioni: Nei giorni e orari di apertura al numero 0874 827853, oppure dal lunedì al venerdì chiamando la sede di Larino al 0874 827851 (specificando la sede di S. Croce).   

 

Prenditi cura di te: prenota il tuo controllo di screening presso il consultorio più vicino.

Condividi su:

Seguici su Facebook