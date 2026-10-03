CEAM. Il commosso saluto a Mons. Forte e il benvenuto al Card. Gambetti

In questo giorno cosÃ¬ importante per la nostra Regione Ecclesiastica Abruzzese e Molisana, a nome degli Arcivescovi e dei Vescovi di Abruzzo e Molise, rivolgo un commosso saluto, colmo di gratitudine, a S.E. Mons. Bruno Forte, Arcivescovo emerito di Chieti-Vasto.



Egli, fin dal primo momento, Ã¨ stato tra noi come Padre Bruno: cosÃ¬, familiarmente, Ã¨ stato sempre chiamato; cosÃ¬ Ã¨ riconosciuto da tutti, perchÃ¨ si Ã¨ distinto per la passione, la generositÃ e la paternitÃ con cui ha guidato la Chiesa teatino-vastese per ben ventidue anni, da quando San Giovanni Paolo II lo inviÃ² come Pastore in terra dâ€™Abruzzo.



Teologo di fama internazionale e collaboratore di diversi Organismi della Santa Sede, con il suo autorevole servizio ha dato lustro non soltanto alla Chiesa di Chieti-Vasto, ma allâ€™intera Regione.



Per tutto questo ringraziamo Dio e Padre Bruno: per il ricco, illuminato e fecondo servizio episcopale svolto nellâ€™Arcidiocesi di Chieti-Vasto.



Alla Vergine Maria, tanto venerata a Chieti, Casalbordino e Vasto, affidiamo il suo futuro ministero: la Vergine Madre lo accompagni, lo sostenga e lo custodisca sempre.



Al tempo stesso, con spirito di sincera e fraterna accoglienza, insieme agli Arcivescovi e ai Vescovi di Abruzzo e Molise, rivolgo un caloroso benvenuto al Cardinale Mauro Gambetti, nominato da Papa Leone XIV Arcivescovo di Chieti-Vasto.



Lâ€™Abruzzo Ã¨ profondamente e spiritualmente legato a San Francesco dâ€™Assisi, del quale proprio in questi giorni la Chiesa celebra la festa.



Desidero, pertanto, affidare il ministero episcopale del Cardinale Gambetti, quale nuovo Arcivescovo di Chieti-Vasto, allâ€™intercessione del Serafico Padre San Francesco, certo che il suo esempio nutrirÃ costantemente la vita del nuovo Pastore.





Camillo Cibotti, Vescovo di Isernia-Venafro e Trivento, Presidente CEAM