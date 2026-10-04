Campobasso-Torres, tensione allo stadio: sequestrati 40 bastoni ai tifosi sardi, Daspo in arrivo

Campobasso, 4 ottobre 2026. Nel pomeriggio odierno, circa 60 tifosi della Torres, durante la fase di afflusso allo stadio, costringendo l'autista dell'autobus a fermarsi in luogo diverso da quello stabilito, si sono avvicinati alla curva dei tifosi locali per provocarli. Il gruppo dapprima Ã¨ stato bloccato dal personale in servizio di ordine pubblico e poi ricondotto nel settore degli ospiti. Durante lo svolgimento della partita, i tifosi della Torres sono stati tutti identificati e si Ã¨ proceduto al controllo dei loro mezzi oltre che alla perquisizione che ha consentito di rinvenire 40 bastoni, camuffati da asta da bandiera. Nel corso della partita, sono stati altresÃ¬ danneggiati gli arredi dei bagni del settore ospiti.

Per le condotte tenute dai supporter sardi, i responsabili verranno deferiti all'AutoritÃ Giudiziaria e la loro posizione sarÃ oggetto di valutazione per l'emissione di provvedimenti di daspo.

Al termine dell'incontro, circa 100 tifosi ultras del Campobasso si sono posizionati nei pressi del varco dal quale era prevista l'uscita degli ospiti, con atteggiamenti minacciosi e di sfida tendenti a bloccare il deflusso dei tifosi della Torres. Malgrado le reiterate intimazioni da parte della forza pubblica presente ad allontanarsi, gli stessi hanno insistito nella loro condotta e per tale motivo anche costoro saranno valutati per le responsabilitÃ penali e l'emissione del daspo.