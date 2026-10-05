Ordine dei Giornalisti del Molise, plebiscito per Vincenzo Cimino: 600 voti e terzo mandato da presidente

CAMPOBASSO â€“ Plebiscito per il presidente dellâ€™Ordine dei giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino, eletto oggi al primo turno e confermato nella carica dal Consiglio regionale riunitosi subito dopo la conclusione delle operazioni elettorali.

Andrea Nasillo

Si Ã¨ votato mercoledÃ¬ 30 settembre e giovedÃ¬ 1 ottobre in modalitÃ telematica e oggi, domenica 4 ottobre, nei seggi fisici di Campobasso, Isernia e Termoli. Larghissima la partecipazione, considerato che ha votato il 71% dei professionisti e lâ€™82% dei pubblicisti. Su 618 votanti Cimino ha ottenuto 600 voti a conferma del consenso quasi unanime che gli viene tributato dai giornalisti molisani.

Giornalista pubblicista di Montenero di Bisaccia, 50 anni compiuti il 23 febbraio scorso, flautista e critico musicale, cavaliere della Repubblica, presidente del Corecom Molise, Vincenzo Cimino dopo tre mandati da consigliere nazionale dellâ€™Ordine dei giornalisti, Ã¨ al suo terzo mandato da presidente regionale. Nelle precedenti elezioni, nel settembre 2023, aveva ottenuto 596 voti su 614 votanti.

Marcella Tamburello

Il Consiglio regionale ha, inoltre, confermato vicepresidente il professionista Andrea Nasillo, segretario la pubblicista Marcella Tamburello e tesoriere il pubblicista Luigi Albiniano. In Consiglio anche i professionisti Cristina Niro, Francesco Bottone, Antonella Iammarino, Giuseppe Cavuoti e Paolo De Chiara. Tra i revisori dei conti eletti il pubblicista Francesco Colavita (presidente) e i professionisti Antonella Salvatore e Francesca Chiara Massimano.

Nellâ€™esprimere Â«le piÃ¹ vive congratulazioni ad Enzo Cimino ed a tutti i consiglieri elettiÂ», il segretario generale della Figec, Carlo Parisi, a nome di tutto il sindacato dei giornalisti, sottolinea Â«il brillante successo di una squadra che, con grande passione, entusiasmo e competenza, ha reso grande una piccola regione come il Molise che, negli ultimi anni, ha registrato risultati da primato in materia di formazione professionale, rispetto delle regole e riconoscimento dei diritti dei giornalistiÂ».

Luigi Albiniano

Â«Un Ordine dei giornalisti â€“ sottolinea Parisi â€“ sempre vicino ai bisogni reali dei colleghi e, soprattutto, sempre pronto a dialogare e sostenere quanti si battono concretamente per lâ€™affermazione del giornalismo professionale di qualitÃ . La Figec â€“ conclude Parisi â€“ in Enzo Cimino e nei colleghi molisani ha trovato un serio e valido alleato in tante battaglie per lâ€™affermazione dei diritti e la tutela dei giornalisti, con particolare riferimento alle selezioni negli uffici stampa, ai problemi dellâ€™emittenza radiotelevisiva e allâ€™assistenza ai colleghi in difficoltÃ Â».â€¨ Vive congratulazioni per il brillante risultato ottenuto da Vincenzo Cimino e dalla sua squadra anche dalla Redazione di Giornalisti Italia. ( giornalistitalia.it )

ORDINE DEI GIORNALISTI DEL MOLISE

Elezione di 6 Consiglieri professionisti

Andrea Nasillo 60 (eletto)

Cristina Niro 59 (eletta)

Francesco Bottone 55 (eletto)

Antonella Iammarino 54 (eletta)

Giuseppe Cavuoti 54 (eletto)

Paolo De Chiara 51 (eletto)

Elezioni di 2 Revisori dei Conti professionisti

Antonella Salvatore 55 (eletta)

Francesca Chiara Massimano 51 (eletta)

Elezione di 3 Consiglieri pubblicisti

Vincenzo Cimino 600 (eletto)

Marcella Tamburello 567 (eletta)

Luigi Albiniano 565 (eletto)

Elezione di 1 Revisore dei Conti pubblicista

Francesco Colavita 568 (eletto)