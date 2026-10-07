Edicole, in arrivo il Fondo della Regione Molise: aiuti anche nei piccoli Comuni senza punti vendita

Si Ã¨ tenuto martedÃ¬ a Campobasso un incontro tra il Presidente SNAG-Confcommercio Renato Russo, il Direttore Confcommercio Molise Irene Tartaglia e il Consigliere Delegato Andrea Di Lucente, il quale ha confermato che sono allo studio della Regione i provvedimenti attuativi del Fondo Regionale per la valorizzazione delle edicole.

La misura avrÃ natura sperimentale e sarÃ indirizzata a tutte le edicole e a tutti i punti vendita della stampa "non prevalenti" della Regione Molise, con una specifica premialitÃ per i piccoli Comuni e per chi riprende l'attivitÃ o inizia l'attivitÃ di vendita di quotidiani e periodici nei Comuni attualmente sprovvisti del servizio.

Una misura che raccoglie grande soddisfazione da parte di SNAG-Confcommercio, che da tempo evidenzia la necessitÃ di sostenere e rafforzare la rete di vendita della stampa, soprattutto nei territori piÃ¹ fragili.

"La desertificazione commerciale dei nostri territori â€“ evidenzia Irene Tartaglia, direttore di Confcommercio Molise â€“ porta inevitabilmente con sÃ© anche un impoverimento culturale e sociale. Le edicole e i punti vendita di vicinato rappresentano gli ultimi veri presÃ¬di di prossimitÃ e democrazia informativa, soprattutto nei centri piÃ¹ piccoli e isolati della nostra regione. Accogliamo con favore questo percorso condiviso con la Regione, che riconosce concretamente il valore strategico di una rete distributiva da difendere e sostenere con decisione".

"La Regione Molise rappresenta un modello virtuoso di sostegno concreto alla rete di vendita â€“ sottolinea il Presidente SNAG Renato Russo â€“. Ãˆ particolarmente significativo vedere come, in diverse realtÃ regionali, stia crescendo la consapevolezza del ruolo strategico delle edicole quali infrastruttura democratica essenziale per garantire la diffusione della stampa nazionale e locale. Il Molise si inserisce in questo percorso e rappresenta un esempio che puÃ² essere seguito anche da altre realtÃ territoriali."

Il Presidente SNAG ha quindi ringraziato la Giunta regionale e il Consigliere Delegato Di Lucente "per aver riconosciuto le edicole molisane quali presÃ¬di di informazione, cultura e servizi e per aver istituito un Fondo che, tenuto conto delle dimensioni del bilancio regionale e del numero delle attivitÃ presenti sul territorio, rappresenta una misura di assoluto rilievo."

Campobasso, 7 ottobre 2026