Maltempo: Piogge e temporali da Nord a Sud. Allerta gialla in undici regioni

La profonda saccatura atlantica, attualmente posizionata su parte delle regioni nord-occidentali italiane, tenderÃ a spostarsi verso Sud-Est e interesserÃ , nella giornata di domani, il Centro-Nord e parte del Sud, con fenomeni piÃ¹ intensi e frequenti lungo il versante tirrenico peninsulare.



Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile dâ€™intesa con le regioni coinvolte â€“ alle quali spetta lâ€™attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati â€“ ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticitÃ idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticitÃ e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Lâ€™avviso prevede dalle prime ore di domani, giovedÃ¬ 8 ottobre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Campania settentrionale e sui settori interni ed appenninici di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensitÃ , forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attivitÃ elettrica.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti Ã¨ stata valutata per la giornata di domani, giovedÃ¬ 8 ottobre, allerta arancione in Toscana. Valutata inoltre allerta gialla su settori di Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Marche, Campania, Basilicata e sullâ€™intero territorio di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia.

Il quadro meteorologico e delle criticitÃ previste sullâ€™Italia Ã¨ aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e allâ€™evolversi dei fenomeni, ed Ã¨ disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticitÃ specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirÃ lâ€™evolversi della situazione.

Roma, 7 ottobre 2026