Bonus affitto per separati e divorziati, domande al via: fino a 500 euro al mese per chi lascia la casa familiare

ROMA. Con la pubblicazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il bonus affitto per i genitori separati o divorziati Ã¨ entrato nella fase operativa: le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 di oggi 7 ottobre. La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, prevede un contributo fino a 500 euro al mese per chi, dopo la fine della relazione, lascia la casa familiare e deve sostenere il costo di una nuova abitazione in affitto, senza smettere di far fronte agli obblighi economici verso i figli.

Come riporta TuttoLavoro24.it la platea Ã¨ contenuta: a fronte di uno stanziamento complessivo di 60 milioni di euro, le prime stime parlano di circa 5mila potenziali beneficiari. Per chi rientra nei requisiti, perÃ², lâ€™aiuto puÃ² essere significativo, soprattutto considerato il peso degli affitti.

Il contributo copre il 50% del canone di locazione, fino a un massimo di 6.000 euro lâ€™anno, cioÃ¨ 500 euro al mese. Lâ€™importo effettivo dipende quindi dallâ€™affitto pagato: con un canone di 700 euro il bonus Ã¨ di 350 euro mensili, mentre con 1.200 euro il 50% (600 euro) supera il tetto e il sostegno si ferma a 500 euro.



Secondo i criteri finora anticipati, possono accedere i genitori separati o divorziati che non hanno ottenuto lâ€™assegnazione della casa familiare di proprietÃ , hanno figli fiscalmente a carico fino a 21 anni, un reddito IRPEF annuo non superiore a 35.000 euro, un contratto di locazione regolarmente registrato e sono in regola con lâ€™eventuale assegno di mantenimento. Il bonus non dovrebbe essere cumulabile con altri sostegni allâ€™affitto. Si tratta tuttavia di requisiti non ancora definitivi, perchÃ© spetterÃ al decreto attuativo stabilire con precisione condizioni e beneficiari.

Le risorse non sono gestite come unâ€™unica dotazione nazionale: il decreto MIT-MEF n. 200/2026 ha giÃ definito la ripartizione territoriale, assegnando lâ€™80% del Fondo in base al numero medio di genitori separati o divorziati residenti, il 15% in base al reddito medio regionale e il restante 5% in base alla presenza di Comuni ad alta tensione abitativa.



Nota per la revisione: il testo originale cita sia 60 milioni di euro complessivi sia 20 milioni nel passaggio sulla distribuzione territoriale. Prima di pubblicare conviene verificare quale sia la dotazione corretta, o se i 20 milioni si riferiscano a una singola annualitÃ .