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Campobasso, allâ€™Unimol un corso sulla salute maschile e sullâ€™esame del liquido seminale

AttualitÃ 
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Si terrÃ  il 16 ottobre 2026 presso l'UniversitÃ  degli Studi del Molise, a Campobasso, il corso di aggiornamento professionale dal titolo: "ESAME DEL LIQUIDO SEMINALE: APPROCCI METODOLOGICI E VALUTAZIONE CLINICA".
L'evento si propone di fare il punto sulle piÃ¹ recenti evidenze scientifiche e sulle linee guida per la corretta esecuzione e interpretazione dell'analisi del liquido seminale, un test fondamentale per la diagnosi dell'infertilitÃ  maschile e il monitoraggio della salute riproduttiva.
La responsabilitÃ  scientifica del corso Ã¨ affidata alla dott.ssa Valentina Felice.
Il corso vedrÃ  la partecipazione di un illustre corpo docenti e moderatori provenienti dai piÃ¹ prestigiosi centri ospedalieri e accademici italiani, tra cui l'UniversitÃ  di Roma "Sapienza", l'UniversitÃ  degli Studi di Firenze, il Policlinico Umberto I di Roma, l'Ospedale A. Cardarelli di Campobasso e l'Ospedale Isola Tiberina - Gemelli Isola di Roma.
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