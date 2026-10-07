Campobasso, allâ€™Unimol un corso sulla salute maschile e sullâ€™esame del liquido seminale

Si terrÃ il 16 ottobre 2026 presso l'UniversitÃ degli Studi del Molise, a Campobasso, il corso di aggiornamento professionale dal titolo: "ESAME DEL LIQUIDO SEMINALE: APPROCCI METODOLOGICI E VALUTAZIONE CLINICA".

L'evento si propone di fare il punto sulle piÃ¹ recenti evidenze scientifiche e sulle linee guida per la corretta esecuzione e interpretazione dell'analisi del liquido seminale, un test fondamentale per la diagnosi dell'infertilitÃ maschile e il monitoraggio della salute riproduttiva.

La responsabilitÃ scientifica del corso Ã¨ affidata alla dott.ssa Valentina Felice.

Il corso vedrÃ la partecipazione di un illustre corpo docenti e moderatori provenienti dai piÃ¹ prestigiosi centri ospedalieri e accademici italiani, tra cui l'UniversitÃ di Roma "Sapienza", l'UniversitÃ degli Studi di Firenze, il Policlinico Umberto I di Roma, l'Ospedale A. Cardarelli di Campobasso e l'Ospedale Isola Tiberina - Gemelli Isola di Roma.