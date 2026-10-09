Il brigadiere Vito Glori va in congedo

Quasi 25 anni alla Stazione Carabinieri di Trivento, dopo un percorso nellâ€™Arma iniziato il 14 giugno 1984. Oggi, 9 ottobre, il brigadiere Vito Glori compie 60 anni e va in congedo.



Arruolatosi a soli 17 anni, Glori ha frequentato il corso a Iglesias. Il primo incarico Ã¨ stato a Schiavi dâ€™Abruzzo, dove ha prestato servizio dal 9 febbraio 1985 al 21 maggio 1989. Successivamente Ã¨ stato trasferito a Roma, al Comando Carabinieri per la Marina Militare.

Il 31 gennaio 1995 Ã¨ stato destinato a Celenza sul Trigno, dove Ã¨ rimasto fino al 17 ottobre 2001. Dal giorno successivo Ã¨ stato assegnato alla Stazione Carabinieri di Trivento, cittadina nella quale vive con la sua famiglia e dove ha prestato servizio fino al congedo.

Il 23 dicembre 1996 ha raggiunto il grado di brigadiere. Tra i riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni figura la Medaglia di bronzo della Protezione Civile, conferita per lâ€™attivitÃ svolta in occasione del terremoto di San Giuliano di Puglia del 2002.

Per anzianitÃ di servizio ha ricevuto la Croce dâ€™argento per i 16 anni di servizio, la Croce dâ€™oro per i 25 anni e la Croce dâ€™oro con stelletta per i 40 anni. Nel corso della carriera ha ricevuto anche un encomio per aver salvato un ragazzo rimasto incastrato nel fango di un torrente.

Il brigadiere Glori conclude cosÃ¬ la sua esperienza nellâ€™Arma dopo 42 anni, 3 mesi e 26 giorni di servizio effettivo. Agli auguri della sua famiglia si uniscono quelli della redazione di Altomolise.