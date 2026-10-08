Pescopennataro, Elviro Litterio compie 101 anni: gli auguri del sindaco Sciulli

Il primo cittadino Pompilio Sciulli ha fatto visita al decano della comunitÃ per celebrare un compleanno davvero speciale

PESCOPENNATARO â€“ Un secolo di vita, attraversato da profondi cambiamenti e accompagnato da una straordinaria quantitÃ di ricordi. Elviro Litterio ha spento 101 candeline, raggiungendo un traguardo che lo conferma come il cittadino piÃ¹ longevo di Pescopennataro.

Per lâ€™occasione, il sindaco Pompilio Sciulli ha voluto incontrarlo personalmente, portandogli gli auguri dellâ€™Amministrazione comunale e dellâ€™intera comunitÃ . Una visita dal forte valore simbolico, per rendere omaggio a una lunga storia personale che rappresenta anche una preziosa testimonianza della vita e delle trasformazioni vissute dal paese nel corso di oltre un secolo.

Accanto agli auguri, non Ã¨ mancato un momento di particolare simpatia. Elviro, con il suo sorriso e la semplicitÃ che lo contraddistingue, ha voluto condividere un consiglio rivolto a tutti: Â«Fate sport e movimento, ma senza esagerareÂ».

Una frase semplice, ma che racchiude una saggezza maturata in 101 anni e l'invito a mantenersi attivi, senza perÃ² dimenticare l'importanza della misura e dell'equilibrio.

A Elviro Litterio gli auguri piÃ¹ sinceri del sindaco Pompilio Sciulli, dellâ€™Amministrazione comunale e di tutta Pescopennataro, con lâ€™auspicio che questo straordinario percorso possa proseguire ancora a lungo, circondato dallâ€™affetto della sua comunitÃ .