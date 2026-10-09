Vastogirardi, asta pubblica per l’ex Asilo Infantile: sarà destinato agli anziani

Un’opportunità per trasformare un immobile comunale in una struttura socio - assistenziale

al servizio della comunità

Il Comune di Vastogirardi ha pubblicato l’Avviso di asta pubblica per l’affidamento in locazione dell’immobile denominato “Ex Asilo Infantile”, con l’obiettivo di destinarlo a struttura socio - assistenziale per persone anziane, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale n. 1/2025 e successive modifiche e integrazioni.

L’avviso rappresenta un passaggio importante non soltanto sotto il profilo amministrativo, ma soprattutto per le prospettive che può aprire per il paese.

L’immobile, infatti, può tornare a essere uno spazio vivo, utile e aperto alla comunità, attraverso un progetto capace di coniugare la valorizzazione del patrimonio pubblico con la necessità di rafforzare i servizi dedicati alle persone anziane.

“L’Amministrazione comunale – commenta Antonio Cea, Sindaco di Vastogirardi - intende così favorire la nascita di una progettualità concreta, capace di restituire una funzione sociale a un edificio che appartiene alla storia della comunità e, allo stesso tempo, di creare nuove opportunità di assistenza, socialità e cura”.

La possibilità di realizzare una struttura socio - assistenziale per anziani assume un significato particolarmente importante per un territorio come quello di Vastogirardi: significa investire nella qualità della vita, nella vicinanza alle persone e nella capacità del paese di offrire servizi e opportunità anche alle fasce più fragili della popolazione.

L’asta pubblica vuole quindi essere anche un invito a guardare all’immobile come a un’opportunità di investimento e di progettazione sociale, rivolta a soggetti interessati a sviluppare un’iniziativa seria, sostenibile e concretamente utile alla comunità.

L’obiettivo non è semplicemente dare in locazione un immobile comunale, ma creare le condizioni perché quello spazio possa tornare a essere un luogo vissuto, un presidio di comunità e un servizio per le persone.

Tutte le informazioni relative all’avviso, alle modalità di partecipazione e alla documentazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Vastogirardi.

L’Amministrazione comunale invita operatori e soggetti interessati a conoscere l’avviso e a valutare le potenzialità di un progetto che può contribuire concretamente al futuro del paese.

È possibile consultare l’Avviso di asta pubblica sul sito del Comune di Vastogirardi al seguente link: https://comune.vastogirardi.is.it/novita/avviso-di-asta-pubblica/