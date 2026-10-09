Atessa, furto in gioielleria: denunciati un uomo e una donna per il furto di due collane dâ€™oro

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Atessa hanno individuato e denunciato due persone ritenute responsabili di concorso in furto aggravato presso una gioielleria di Atessa. Determinanti un controllo dei Carabinieri e le telecamere di videosorveglianza. Avviata la procedura per lâ€™emissione del Foglio di Via Obbligatorio.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Atessa hanno deferito in stato di libertÃ all'AutoritÃ Giudiziaria un uomo e una donna, ritenuti responsabili del furto di due collane d'oro ai danni di una gioielleria di Atessa.

L'episodio risale ai giorni scorsi, quando la coppia si era introdotta all'interno dell'esercizio commerciale fingendosi interessata all'acquisto; con il pretesto di farsi mostrare alcuni monili, i due riuscivano a distrarre il titolare e ad asportare furtivamente le due collane d'oro, dileguandosi prima di destare sospetti.

Grazie a un'attenta attivitÃ investigativa, i militari sono riusciti a identificare le due persone.. Un riscontro decisivo Ã¨ arrivato dall'analisi incrociata dei filmati delle telecamere di videosorveglianza â€” sia interne al negozio che parte del sistema comunale â€” e dai controlli effettuati in precedenza su strada dalle pattuglie dell'Arma, che avevano permesso di identificare i soggetti in transito. Sono altresÃ¬ in corso ulteriori accertamenti al fine di identificare una terza persona che avrebbe avuto il ruolo di autista e finalizzati a verificarne il suo effettivo coinvolgimento nella vicenda.

Contestualmente al deferimento in stato di libertÃ , la coppia Ã¨ stata altresÃ¬ segnalata per lâ€™avvio del procedimento amministrativo del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Atessa.

Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a quando la loro colpevolezza non sarÃ accertata con sentenza irrevocabile.