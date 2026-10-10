Fondovalle Fresilia, 9,9 milioni per la messa in sicurezza. Ma resta aperta la sfida del completamento

Lâ€™infrastruttura attesa da oltre trentâ€™anni dovrebbe collegare Bifernina e Trignina. I nuovi fondi intervengono sui primi due lotti, mentre per gli ultimi otto chilometri servono ancora risorse e tempi certi.

La Fondovalle Fresilia torna al centro del dibattito politico e istituzionale molisano. Dopo oltre trentâ€™anni di attese, annunci e ostacoli burocratici, lâ€™infrastruttura continua a rappresentare una delle opere strategiche per migliorare la viabilitÃ regionale e superare lâ€™isolamento di numerosi comuni del medio e alto Molise.

A riaccendere le aspettative sono i recenti stanziamenti economici e i confronti tra gli enti coinvolti. La Giunta regionale del Molise ha approvato un finanziamento di 9,9 milioni di euro destinato alla Provincia di Isernia, individuata come soggetto attuatore degli interventi.

Le risorse serviranno innanzitutto a mettere in sicurezza il primo lotto, interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico, e a intervenire sul secondo tratto, quello tra Frosolone e Civitanova del Sannio, completato ma rimasto a lungo chiuso a causa delle frane e delle difficoltÃ legate alle procedure amministrative.

Si tratta di interventi importanti per recuperare la funzionalitÃ dei tratti giÃ realizzati e garantire condizioni di maggiore sicurezza agli automobilisti. Ma la messa in sicurezza delle opere esistenti non risolve il problema principale: il completamento dellâ€™intera infrastruttura.

Il progetto complessivo della Fresilia prevede un tracciato di circa 24 chilometri, concepito per collegare la Bifernina alla Trignina e rendere piÃ¹ agevoli gli spostamenti tra le aree interne del Molise.

Resta ancora da realizzare il terzo lotto, lungo circa otto chilometri, da Civitanova del Sannio a Sprondasino. Ãˆ questo il passaggio decisivo per dare piena funzionalitÃ allâ€™opera e trasformare unâ€™infrastruttura incompiuta in un collegamento realmente strategico per il territorio.

Da anni amministratori locali, comitati e cittadini chiedono di superare gli ostacoli che hanno rallentato il progetto. Tra le criticitÃ segnalate figurano vincoli paesaggistici, lungaggini burocratiche e contrasti tra gli enti coinvolti. Nel corso delle precedenti programmazioni, inoltre, sarebbero andate perdute risorse per circa 40 milioni di euro, una vicenda che continua ad alimentare la sfiducia delle comunitÃ locali.

Il presidente della Regione, Francesco Roberti, e lâ€™assessore Michele Iorio hanno ribadito la volontÃ di arrivare al completamento della Fresilia. Per raggiungere lâ€™obiettivo, tuttavia, sarÃ necessario aggiornare la progettazione, individuare lotti funzionali e reperire le ulteriori coperture finanziarie.

Ãˆ proprio su questo punto che si concentrano le attese del territorio. I nuovi 9,9 milioni rappresentano un passo avanti per affrontare le criticitÃ dei primi due lotti, ma non costituiscono, da soli, la soluzione definitiva.

La questione, dunque, non riguarda soltanto la disponibilitÃ dei fondi, ma anche la capacitÃ di trasformare gli impegni istituzionali in cantieri, con un cronoprogramma chiaro e verificabile.

Per i comuni del medio e alto Molise, la Fresilia significa collegamenti piÃ¹ rapidi, maggiori opportunitÃ per le attivitÃ economiche e una risposta concreta alle difficoltÃ di mobilitÃ delle aree interne.

Dopo oltre tre decenni, il territorio chiede soprattutto certezze: mettere in sicurezza ciÃ² che Ã¨ stato realizzato Ã¨ indispensabile, ma la vera sfida resta completare ciÃ² che manca. Solo allora la Fresilia potrÃ svolgere pienamente la funzione per cui Ã¨ stata progettata.