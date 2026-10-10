Agnone, il 15 ottobre riapre il DecÃ²: punto vendita completamente rinnovato, omaggi e sconti per i clienti

GiovedÃ¬ alle 9.30 lâ€™inaugurazione in piazza Giovanni Paolo II, 19. Shopper e un prodotto DecÃ² in omaggio con una spesa minima di 10 euro il 15 e 16 ottobre. Per gli over 65 sconto del 10% ogni giovedÃ¬ sulla prima spesa.
AGNONE â€“ Un punto vendita completamente rinnovato, nuove promozioni e tante occasioni di convenienza per i clienti. GiovedÃ¬ 15 ottobre, alle ore 9.30, riapre il supermercato DecÃ² di Agnone, in piazza Giovanni Paolo II, 19, nei locali dellâ€™ex corso Vittorio Emanuele, 263.
La riapertura sarÃ accompagnata da iniziative speciali pensate per festeggiare il ritorno del supermercato e accogliere la clientela con vantaggi e opportunitÃ di risparmio.
Omaggi di benvenuto per il 15 e 16 ottobre
Per festeggiare la riapertura, nelle giornate di giovedÃ¬ 15 e venerdÃ¬ 16 ottobre, i clienti riceveranno una shopper e un prodotto a marchio DecÃ² in omaggio, effettuando una spesa minima di 10 euro, con un unico scontrino.
Unâ€™occasione per scoprire il punto vendita rinnovato e approfittare delle iniziative promozionali previste per i primi giorni di apertura.
Sconto del 10% per gli over 65
Tra le novitÃ piÃ¹ interessanti câ€™Ã¨ la promozione dedicata ai clienti over 65: ogni giovedÃ¬ sarÃ applicato uno sconto del 10% sul totale della prima spesa, secondo le condizioni indicate dal punto vendita. Per usufruire dellâ€™iniziativa Ã¨ necessario essere in possesso della carta fedeltÃ Â«Essere DecÃ²Â». Per maggiori informazioni Ã¨ possibile rivolgersi direttamente al supermercato.
Le offerte dal 15 al 22 ottobre
La riapertura coincide con una settimana di offerte, valide dal 15 al 22 ottobre 2026, che comprende diversi prodotti per la spesa quotidiana.
Clicca sul link https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2026/R/riapertura2.pdf
Tra le proposte presenti nel volantino, con carta fedeltÃ , figurano:
Pasta di semola La Molisana, formati normali e varie trafile, confezione da 500 grammi, a 0,68 euro.
Detersivo per lavatrice Chanteclair, confezione da tre flaconi da 28 lavaggi, a 5,99 euro.
Sofficini Findus, vari gusti, confezione da 250 grammi, a 1,89 euro.
Le offerte sono valide fino al 22 ottobre, salvo esaurimento delle scorte, secondo le condizioni riportate nel volantino.
Nuovi orari di apertura
Il supermercato DecÃ² di Agnone osserverÃ i seguenti orari:
Dal lunedÃ¬ al sabato: 7.45-13.30 e 16-20.
Domenica: 8.30-13.
Il punto vendita si trova in piazza Giovanni Paolo II, 19, ad Agnone, ed Ã¨ raggiungibile anche allâ€™indirizzo storico dellâ€™ex corso Vittorio Emanuele, 263.
GiovedÃ¬ 15 ottobre, dalle 9.30, si apriranno dunque le porte del DecÃ² completamente rinnovato, con omaggi, sconti dedicati e offerte per accompagnare la spesa delle famiglie del territorio.