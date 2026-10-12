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Isernia, il PD sostiene la ricandidatura di Piero Castrataro a sindaco

AttualitÃ 
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L'assemblea regionale del Partito Democratico del Molise, con l'approssimarsi delle elezioni amministrative della prossima primavera, che interesseranno anche il rinnovo del Consiglio Comunale di Isernia, ha espresso, con valutazione unanime, pieno sostegno alla ricandidatura di Piero Castrataro a sindaco di Isernia.
Il Sindaco Castrataro ha svolto un encomiabile lavoro di programmazione pluriennale per la cittÃ  di Isernia, rimettendo al centro dell'azione amministrativa la centralitÃ  della persona e la qualitÃ  dei servizi ad essa erogati, ribadendo con determinazione l'essenzialitÃ  del tema della tutela della salute dei cittadini, specie nelle aree interne.
 
Il Presidente dell'Assemblea Regionale

 
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