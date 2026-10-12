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Treni Molise-Roma, modifiche il 18, 23, 24 e 25 ottobre: bus sostitutivi tra Cassino e Campobasso

AttualitÃ 
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REGIONALE MOLISE, TRENITALIA: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA RELAZIONE BOIANO â€“ ROMA 

Â·         nei giorni 18, 23, 24 e 25 ottobre

  • canali di acquisto aggiornati

 

 

Campobasso, 12 ottobre 2026

 

Nei giorni 18, 23, 24 e 25 ottobre 2026, per consentire lavori infrastrutturali nella stazione di Rocca Dâ€™Evandro (CE), i treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) della relazione Boiano â€“ Roma saranno limitati a Cassino. Nella tratta Cassino â€“ Campobasso e viceversa sono previste corse bus.

 

I canali di acquisto sono aggiornati.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimitÃ  della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonchÃ© le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS.

 
Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione InfomobilitÃ ) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

A questo link Ã¨ consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.

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