La fragilitÃ  del Ponfice merita rispetto, non spettacolarizzazione. Il sacro non puÃ² confondersi con il profano.

Leggo che il Papa avrebbe Â«offerto al mondo la sua fragilitÃ Â», commuovendo persino i non credenti. Parole certamente ispirate da sincero affetto. Eppure questa crescente umanizzazione del Pontefice non mi convince. Il Papa Ã¨ certamente un uomo, con le sue debolezze e sofferenze. Ma non Ã¨ un uomo qualunque. Non per superioritÃ personale, bensÃ¬ per la natura della sua missione: successore di Pietro, custode di una tradizione bimillenaria, simbolo di una realtÃ spirituale che trascende la sua persona. Oggi, invece, tutto diventa racconto pubblico: la malattia si trasforma in testimonianza, la sofferenza in messaggio, la fragilitÃ in spettacolo emotivo. Si confondono con troppa disinvoltura sacro e profano. Ma siamo sicuri che questo giovi alla Chiesa? La sua forza, nei secoli, Ã¨ stata anche nella solennitÃ dei riti, nella dignitÃ dei simboli, nel rispetto del mistero. Non tutto deve essere raccontato, spiegato, condiviso. Esiste anche una sacralitÃ del silenzio. Naturalmente i fedeli hanno diritto a conoscere le condizioni di salute del Pontefice. Ma tra una sobria informazione e la narrazione sentimentale della sua sofferenza corre una distanza enorme. Non chiedo di nascondere l'uomo dietro i paramenti. Chiedo di non dissolvere il Pontefice nell'uomo. Una Chiesa che cerca continuamente di apparire piÃ¹ umana, vicina e accessibile rischia paradossalmente di perdere proprio quella dimensione spirituale che la distingue da ogni altra istituzione. Non occorre trasformare il Papa in un vicino di casa per amarlo, nÃ© conoscere ogni dettaglio delle sue sofferenze per pregare per lui. Il sacro ha bisogno anche di distanza, discrezione e riserbo. In un mondo dove tutti raccontano tutto, forse proprio la Chiesa dovrebbe avere il coraggio di andare controcorrente. Custodendo, anzichÃ© esibendo. Pregando, anzichÃ© commentando. PerchÃ© il Papa puÃ² certamente offrire al mondo la propria fragilitÃ . Ma non Ã¨ detto che il mondo abbia il diritto di farsene spettatore.