Fiocco azzurro a Poggio Sannita: è nato il piccolo Claudio Porrone



Grande festa e tanta emozione tra Poggio Sannita (IS) e Monteferrante (CH) per la nascita del piccolo Claudio Porrone, venuto alla luce oggi presso il Policlinico “SS. Annunziata” di Chieti.

Il neonato è figlio di Marika Casciato, di Monteferrante (CH) e di Igor Porrone, di Poggio Sannita (IS), paese dove la giovane famiglia risiede. Ad accogliere con immenso amore il nuovo arrivato c’è anche il fratellino Adelmo, da oggi orgoglioso del suo nuovo ruolo di ‘fratello maggiore’.

Un ringraziamento particolarmente sentito viene rivolto dai genitori alla ginecologa agnonese, dr.ssa Annalidia Sammartino, che ha seguito con eccezionale professionalità, costante disponibilità e profonda umanità tutte le delicate fasi della gravidanza.

A unire le comunità poggese e monteferrantina in un unico e caloroso abbraccio, sono il nonno Sandro, gli zii, i familiari tutti ed i numerosi amici, che si stringono con affetto attorno a Marika, Igor, Adelmo e al piccolo Claudio cui augurano un cammino di vita luminoso e felice.