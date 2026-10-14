Trivento, istituiti il Museo civico “Casa Florio” e il Consiglio comunale dei ragazzi

Due nuovi obiettivi per la comunità di Trivento: il Consiglio comunale ha approvato la costituzione del museo civico “Casa Florio”, per valorizzare il centro storico e il patrimonio culturale, e il regolamento per il Consiglio comunale dei ragazzi, volto a promuovere la partecipazione dei giovani alla vita civica.

"Nella seduta del consiglio comunale di ieri abbiamo approvato due importanti provvedimenti, portando a termine altri due obiettivi previsti nel nostro programma amministrativo.

Nella seduta di ieri, infatti, abbiamo ufficialmente costituito il museo civico “Casa Florio” e approvato il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi.

Nel primo caso, si tratta di un primo, importante passo nell’ottica della valorizzazione del centro storico, fornendo a quest’ultimo uno spazio, ufficialmente riconosciuto, che contribuirà ad aumentare l’offerta turistica del nostro territorio. E, non da ultimo, una testimonianza dell’importanza che questa amministrazione riconosce alla promozione della cultura e del territorio.

Nel secondo caso, si tratta di uno strumento, tra l’altro previsto dallo statuto comunale, per stimolare la partecipazione delle giovani generazioni alla vita sociale e politica della nostra comunità ed anche un modo per inculcare nelle nuove generazioni il valore dell’impegno civico e il rispetto delle istituzioni democratiche.

Il sindaco Luigi Pavone