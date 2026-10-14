Cerro al Volturno, la minoranza denuncia: «Esclusi dal saluto al dottor Paventi»

I gruppi consiliari di minoranza di Cerro al Volturno denunciano la mancata condivisione dell’iniziativa dedicata al dottor Filippo Paventi, dopo oltre 40 anni di servizio, e contestano le modalità di comunicazione dell’evento, chiedendo maggiore trasparenza e rispetto istituzionale.

«Ancora una volta ci troviamo costretti a registrare e denunciare pubblicamente un atteggiamento dell’Amministrazione comunale che va in direzione diametralmente opposta rispetto ai basilari principi di trasparenza, condivisione e rispetto istituzionale.

In occasione dell’incontro di sabato 10 ottobre c.a. dedicato al saluto per il pensionamento del Dottor Filippo Paventi – stimato professionista che ha prestato oltre 40 anni di onorato servizio a beneficio dell’intera comunità – la maggioranza consiliare ha pensato bene di promuovere un’iniziativa "di parte", facendola però passare artatamente come un evento dell’intera Amministrazione comunale, così come si denota dal messaggio informativo firmato.

Un’Amministrazione della quale, è bene ricordarlo, anche noi della minoranza facciamo parte a pieno titolo a livello istituzionale, pur se evidentemente non per la percezione del Primo Cittadino.

Per l'ennesima volta non si è persa l'occasione di mettere la minoranza consiliare nelle condizioni di non poter partecipare nel proprio ruolo a un momento d'aggregazione, istituzionale e riconoscenza che riguardava l'intera cittadinanza.

Questo modus operandi smentisce categoricamente gli auspici di collaborazione e dialogo che il Sindaco ci rivolge a parole in ogni seduta del Consiglio comunale: parole che, alla prova dei fatti, si rivelano del tutto prive di riscontro oggettivo.

Ma la mancanza di rispetto non è stata riservata soltanto a noi consiglieri. L'offesa più grande è stata fatta ai tanti concittadini a cui è stato precluso il modo e il tempo di venire a conoscenza dell’evento.

L’iniziativa è stata infatti “pubblicizzata” soltanto il giorno precedente tramite il canale WhatsApp “Cerro Informa”, una piattaforma che conta appena 310 utenti registrati a fronte di una popolazione ben più ampia, variegata e soprattutto, vista l’elevata percentuale di anziani, non social e digitalizzata.

Si tratta di un comportamento alquanto discutibile e totalmente poco trasparente, che ha generato forte imbarazzo in paese. È passato infatti il messaggio distorto che un tributo di onore e gratitudine dovuto a un medico per quattro decenni di attività fosse un’esclusiva riservata a pochi intimi o, peggio, soltanto a coloro che sostengono e appoggiano apertamente la maggioranza di governo cittadino.

Quanto accaduto si muove purtroppo sulla falsa riga di altri episodi già denunciati in passato, come la visita ufficiale del Prefetto del gennaio 2025, occasione nella quale venimmo parimenti privati della possibilità di presenziare con motivazioni pretestuose e del tutto insoddisfacenti a giustificare la nostra arbitraria esclusione.

Riteniamo doveroso che la cittadinanza sia messa a conoscenza di come viene gestita la cosa pubblica a Cerro al Volturno: non con spirito unitario e inclusivo, ma con una visione ristretta e di parte che penalizza la comunità e mortifica le istituzioni.»

I Gruppi Consiliari di Minoranza