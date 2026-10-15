Poggio Sannita, il 23 ottobre confronto su trasporti, infrastrutture e futuro dellâ€™Alto Molise

Si terrÃ venerdÃ¬ 23 ottobre 2026, a partire dalle ore 17:30, presso la sede del Comune di Poggio Sannita, un importante incontro pubblico interamente dedicato al tema della mobilitÃ , dei trasporti logistici e delle infrastrutture nelle aree interne della regione, con un focus specifico sulla realtÃ dell'Alto Molise.

L'appuntamento cade in un momento cruciale, a ridosso della nuova gara d'appalto per il trasporto pubblico locale (TPL) in Molise, un passaggio determinante che ridisegnerÃ i collegamenti e i servizi per i cittadini nei prossimi anni.

L'evento gode del patrocinio del Comune di Poggio Sannita e vede la partecipazione attiva della UILTrasporti Molise. Il sindacato di categoria, da sempre in prima linea non solo nella tutela e nella salvaguardia dei diritti dei lavoratori del settore, ma anche nella promozione di politiche di sviluppo strategico dei trasporti sul territorio, intende porre l'accento sulla necessitÃ di garantire un servizio efficiente contro il rischio di isolamento delle comunitÃ locali.

All'incontro prenderanno parte il Sindaco di Poggio Sannita, Raffaele Policella, insieme ad altri rappresentanti delle istituzioni e delle autoritÃ molisane. SarÃ inoltre significativa la presenza di esponenti sindacali di livello nazionale e regionale, a testimonianza dell'attenzione che la UIL e la UILTrasporti riservano alle problematiche della mobilitÃ e dello sviluppo delle aree interne.

In particolare, parteciperanno Massimo Proietti, del Dipartimento Nazionale MobilitÃ /TPL della UILTrasporti; Walter Barbieri, Responsabile del Coordinamento Merci e Logistica della UILTrasporti; Gianni Ricci, Segretario Generale della UIL Molise; e Nicola Gabriele Scafa, Segretario Generale della UILTrasporti Molise.

La presenza di rappresentanti sindacali nazionali, regionali e delle istituzioni locali offrirÃ un'importante occasione di confronto sulle prospettive del trasporto pubblico locale, sul potenziamento delle infrastrutture e sul ruolo strategico della logistica per lo sviluppo economico e sociale dell'Alto Molise.

Nel corso dell'incontro si proverÃ a ragionare in prospettiva sui collegamenti e sui servizi essenziali che dovranno essere garantiti ai cittadini nei prossimi anni. L'obiettivo Ã¨ delineare soluzioni concrete e sostenibili a lungo termine, capaci di rispondere alle reali esigenze di mobilitÃ quotidiana di chi vive e lavora sul territorio, contrastando lo spopolamento e colmando il divario storico che penalizza le aree montane.

Un'attenzione particolare sarÃ dedicata anche al tema della logistica e della movimentazione delle merci. In un territorio morfologicamente complesso come l'Alto Molise, garantire un sistema di consegne rapido, efficiente e capillare Ã¨ fondamentale non solo per i residenti, ma anche per sostenere il tessuto commerciale e produttivo locale, che risente fortemente della carenza di collegamenti infrastrutturali moderni.

Il dibattito si propone come un tavolo di confronto aperto a tutta la cittadinanza, ai lavoratori, alle istituzioni e alle forze sociali. L'obiettivo Ã¨ stimolare una discussione costruttiva e avanzare proposte concrete per superare il deficit infrastrutturale e dei collegamenti che penalizza le zone montane e

interne, anche alla luce delle opportunitÃ e delle criticitÃ legate alla nuova gara d'appalto del trasporto pubblico locale.

L'iniziativa rappresenta un'occasione importante per portare le esigenze dell'Alto Molise all'attenzione delle istituzioni e dei vertici sindacali nazionali, nella convinzione che il diritto alla mobilitÃ , l'accessibilitÃ dei servizi e lo sviluppo delle infrastrutture siano condizioni indispensabili per garantire un futuro alle comunitÃ delle aree interne.

La cittadinanza, gli organi di informazione e tutti i portatori di interesse sono invitati a partecipare.

Il Segretario Generale

Uiltrasporti Molise

Nicola Gabriele Scafa