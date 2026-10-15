Emergenza e criticità presso la Casa Circondariale di Campobasso – La Segreteria FSACNPP/SPP lancia l’allarme: “Servono interventi immediati e un Direttore in pianta stabile” La Segreteria del sindacato FSA-CNPP/SPP intende portare all’attenzione dell’opinione pubblica, dei media, ma soprattutto delle Autorità competenti, Provveditorato Regionale e Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, la grave e complessa situazione in cui versa la Casa Circondariale di Campobasso, oramai giunta a un livello di criticità non più sostenibile. Negli ultimi tre mesi si è assistito a un incremento esponenziale degli eventi critici all'interno dell'istituto, culminato in ben 7 aggressioni ai danni del personale di polizia penitenziaria, di cui 3 avvenute soltanto nell'ultima settimana. Si tratta di dati allarmanti che evidenziano un clima di crescente tensione e insicurezza, al quale il personale di Polizia Penitenziaria si trova a far fronte con immenso sacrificio e in condizioni di estrema difficoltà. A questa escalation di episodi violenti si aggiunge un vuoto di continuità gestionale non più tollerabile. A seguito del trasferimento del Direttore effettivo, presso la struttura di Bergamo, la gestione dell'istituto è stata affidata a una direttrice a scavalco, presente a Campobasso per soli tre giorni a settimana e proveniente da Viterbo. È evidente che una presenza ad interim e parziale non può garantire la necessaria continuità amministrativa e gestionale indispensabile per affrontare e risolvere le complesse problematiche quotidiane dell'istituto. È giunto il momento che l’Amministrazione Penitenziaria prenda in carico con determinazione i problemi del penitenziario di Campobasso. La Segreteria FSA-CNPP/SPP chiede con forza e urgenza:

1. L'assegnazione prioritaria di un Direttore in pianta stabile, che possa garantire una costante presenza e una guida continuativa.

2. Interventi concreti e immediati volti a ripristinare la sicurezza dell'istituto e la tutela dell'incolumità fisica di tutto il personale operante. Non si può continuare a gestire un'emergenza di questa portata con soluzioni provvisorie.

L'Amministrazione intervenga subito prima che la situazione degeneri ulteriormente.

Il Segretario Generale Dott. DI GIACOMO Aldo