informate le imprese sugli sviluppi della proposta. fai titolo Carburante e costi in aumento, il Molise chiede al Governo misure per agricoltori e autotrasportator

Presidente Roberti; “Gli imprenditori agricoli e gli autotrasportatori che ho incontrato mi hanno parlato delle difficoltà di questi mesi: il carburante costa di più, le spese aumentano e quello che resta alle aziende è sempre meno. Con l’inverno alle porte, c’è preoccupazione per la tenuta delle proprie attività. Sono problemi che riguardano da vicino anche il Molise e che porterò all’attenzione del Governo attraverso la Conferenza delle Regioni. Per l’agricoltura ho preso un impegno preciso: portare sul tavolo della Conferenza delle Regioni la proposta di chiedere al Governo la sospensione dei versamenti contributivi, per evitare che le irregolarità del DURC blocchino i pagamenti AGEA. Le aziende aspettano queste risorse e devono poter contare su di esse per sostenere il lavoro e affrontare le scadenze. Ringrazio chi ha voluto confrontarsi con me, spiegando le proprie ragioni con franchezza. Darò seguito all’impegno assunto, tenendo informate le imprese sugli sviluppi della proposta.”