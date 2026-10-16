Ferrovia Isernia-Campobasso, aggiudicati i lavori per l’adeguamento delle gallerie tra Baranello e Campobasso

Un nuovo e importante passo avanti verso il completamento degli interventi di elettrificazione della linea ferroviaria Roccaravindola-Isernia-Campobasso.

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha concluso, lo scorso 5 ottobre 2026, la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento delle gallerie lungo la tratta Baranello-Campobasso, individuando l'operatore economico aggiudicatario.

Si tratta di un intervento strategico per il potenziamento della rete ferroviaria molisana, indispensabile per consentire il completamento dell'elettrificazione e il conseguente ripristino del servizio ferroviario lungo una direttrice fondamentale per i collegamenti del capoluogo regionale.

La procedura aperta, indetta il 2 febbraio 2026, riguarda gli interventi di adeguamento della sagoma delle gallerie Colle Porcina, Sella delle Vetiche e Contrafforte Ferrazzano, oltre a interventi integrativi nelle gallerie Colle Serrano, San Salvatore, Colle Alto e Colle Barone, tutte situate lungo la tratta ferroviaria Baranello-Campobasso.

Il bando di gara, del valore complessivo di 42,6 milioni di euro, prevede opere il cui importo di realizzazione, secondo il progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara, è pari a circa 28,4 milioni di euro.

L'appalto è stato strutturato in un unico lotto, con l'obiettivo di garantire omogeneità tecnica nell'esecuzione degli interventi, coordinamento delle lavorazioni e rispetto delle tempistiche previste.

Con l'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario, RFI potrà ora procedere agli adempimenti necessari all'avvio delle opere e ha comunicato l'intenzione di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17, comma 9, del Decreto Legislativo 36/2023, relativa all'esecuzione anticipata del contratto, nel rispetto della normativa vigente.

Una scelta finalizzata ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi e a favorire il ripristino della piena funzionalità della linea ferroviaria nel più breve tempo possibile.

Soddisfazione viene espressa dal Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e dall'assessore regionale ai Lavori Pubblici, Viabilità e Infrastrutture, Michele Marone, il quale aveva già annunciato, rispondendo a un'interrogazione in Consiglio Regionale, sullo status quo: "L'aggiudicazione di questi lavori rappresenta un passaggio particolarmente significativo nel percorso di ammodernamento della rete ferroviaria molisana e costituisce un segnale concreto rispetto all'obiettivo di restituire al territorio collegamenti ferroviari efficienti e adeguati alle esigenze dei cittadini. Siamo consapevoli dei disagi che la prolungata interruzione dei collegamenti ferroviari ha comportato per i pendolari, gli studenti, i lavoratori e per tutti coloro che quotidianamente hanno necessità di spostarsi da e verso Campobasso. Proprio per questo continuiamo a seguire con la massima attenzione ogni fase degli interventi, mantenendo costante il confronto con Rete Ferroviaria Italiana e con tutti i soggetti coinvolti. L'adeguamento delle gallerie della tratta Baranello-Campobasso costituisce un tassello fondamentale del più ampio progetto di elettrificazione della linea. Parliamo di opere infrastrutturali complesse. L'obiettivo è migliorare l'accessibilità del nostro territorio, ridurre progressivamente le condizioni di isolamento e garantire ai molisani nuove opportunità di mobilità e collegamento con le principali direttrici ferroviarie nazionali. La Regione Molise continuerà a svolgere il proprio ruolo istituzionale di interlocuzione e coordinamento, affinché venga assicurata la massima attenzione al cronoprogramma delle opere per arrivare quanto prima alla riattivazione della linea, restituendo ai cittadini un servizio ferroviario all'altezza delle loro aspettative e delle esigenze del territorio".