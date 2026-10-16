Olio di oliva, a Venafro domani l’inaugurazione della rinnovata Sala Panel per valorizzare le produzioni locali

È in programma per domani sabato 17 ottobre alle ore 16:30 l’inaugurazione della sala panel per l'olio di oliva del Comune di Venafro.

I locali, che si trovano presso la masseria storica comunale in loc. Le Mortine in una suggestiva cornice tra gli olivi di Venafro, sono stati di recente rinnovati dal Comune, grazie a un finanziamento ottenuto dal GAL Molise Rurale, con il cofinanziamento dello stesso Comune e in partnership con la Fondazione Mario

Lepore. Si tratta di una iniziativa partita nel 2024 e che oggi vede il suo punto di arrivo.

L’inaugurazione sarà seguita da un convegno sul tema "Olio e Territorio", in programma alle ore 17:30 presso la sala della sede comunale ex Palazzo Armieri, a cui prenderanno parte anche Pasquale Di Lena, fondatore dell'Associazione Città dell'Olio e dell'Associazione Città del Vino, e Daniele Milano, Sindaco di Amalfi, tra i migliori Paesaggi Rurali Storici italiani.

Ricordiamo che il territorio del parco dell’olivo di Venafro nel 2018 è stato inserito dal Ministero delle Politiche Agricole tra i Paesaggi Rurali Storici italiani.



"La riapertura della Sala Panel, rinnovata e resa più sicura grazie ad adeguati sistemi di controllo, costituisce un momento essenziale nel percorso che come Amministrazione stiamo portando avanti, per affermare sempre di più il ruolo di Venafro nella promozione e valorizzazione del suo olio - afferma con soddisfazione il sindaco Alfredo Ricci. Si tratta di un percorso che muove dalla storia del nostro territorio, ma che vuole puntare anche sul presente, fatto di tanti produttori che sempre più si stanno lanciando nel settore con prodotti e marchi che si stanno facendo valere. In questo modo, ci sarà modo anche di programmare il futuro delle nostre produzioni olivicole. La Sala Panel rinnovata e riaperta è una tappa importante e tangibile di questo percorso, e lo è tanto più perché viene realizzata a Venafro dal Comune, per sottolineare il binomio inscindibile che da sempre lega la nostra città all’olio e, quindi, la centralità che Venafro naturalmente ha e continuerà ad avere nel settore. Ben vengano le aperture e le sinergie con altri comuni, ma l’olio di Venafro appartiene alla storia e alla tradizione, e anche al futuro, di questo territorio. Tutto questo è anche il risultato di una importante sinergia istituzionale con il GAL Molise Rurale, con la Fondazione Mario Lepore, con la Regione Molise e con l’ARSARP, che voglio ringraziare per la collaborazione e l’impegno".



"La ristrutturazione della masseria storica comunale adibita a Sala Panel nasce nel 2024 a seguito dell’Avviso pubblico del GAL MOLISE RURALE a valere sul PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 della Regione Molise - Misura 19 - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER - Sottomisura 19.2 - Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo - finanziato dal Gal Molise rurale - sottolinea il presidente del Consiglio comunale, Dario Ottaviano. Nell'occasione il Comune di Venafro stipulò con la Fondazione Mario Lepore una prima intesa, necessaria per la partecipazione al bando e finalizzata all'organizzazione di eventi socio-ricreativi e culturali presso lo stabile della Sala Panel e della “Torricella” medievale soprastante Venafro, anch'essa oggetto degli interventi di recupero architettonico finanziati dal bando. Finalmente arriviamo ora a conclusione di questo percorso, con l’inaugurazione della Sala Panel, che potrà ospitare corsi e momenti esperienziali volti alla maggiore conoscenza e alla valorizzazione dell’olio di Venafro. Questa struttura potrà anche essere un riferimento per i tanti produttori locali, che potranno avvalersene per valorizzare il proprio prodotto. La Regione Molise, attraverso l'ARSARP, potrà avere un ruolo insostituibile, come previsto dalla normativa in materia, per il funzionamento della Sala Panel".