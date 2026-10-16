Il Lions Club Termoli Host presenta il libro “La Tavola Osca”, viaggio tra le radici e l’identità del Molise

Un viaggio tra antiche radici, riti e identità del Molise Una testimonianza millenaria, una lingua ancora capace di suscitare interrogativi e una nuova proposta di lettura. Martedì 20 ottobre 2026, alle ore 17.00, la Sala Consiliare del Comune di Termoli ospiterà la presentazione del libro La Tavola Osca, promosso dal Lions Club Termoli Host in collaborazione con la FIDAPA BPW Italy – Sezione di Termoli. Ritrovata durante l’aratura di un podere nell’alto Molise nel marzo del 1848 vicino al Monte Cerro, tra Capracotta e Agnone è oggi conservata al British Museum di Londra. La Tavola Osca è una preziosa testimonianza della lingua Sannita e della cultura degli Italici, la tavola misura circa 28 × 16,5 cm e reca iscrizioni su entrambe le facce. La sua datazione risale al III secolo a.C.; è una delle più importanti testimonianze scritte della lingua Osca. Le sue iscrizioni hanno alimentato nel tempo un ampio dibattito. Nel suo libro, Paola Di Giannantonio propone una lettura originale, maturata attraverso oltre trent’anni di ricerche sulle antiche feste popolari e sulle tradizioni ancora vive in Abruzzo e Molise. Ad aprire l’incontro sarà Augusto Piserchia, presidente del Lions Club Termoli Host. Porteranno i saluti istituzionali Nico Balice, sindaco di Termoli, e Matilde Tartaglia, presidente della FIDAPA BPW – Sezione di Termoli. La presentazione sarà arricchita dagli interventi delle relatrici: Laura D’Angelo, filologa e poetessa che parlerà di «Cultura pre-ecologica e sacra ritualità nella Tavola Osca»; l’autrice Paola Di Giannantonio approfondirà «Le radici e l’identità del Molise nella Tavola Osca di Agnone Capracotta». Modererà l’incontro Maria Laura De Cristofaro, vicepresidente del Lions Club Termoli Host. Un’occasione per riscoprire un reperto straordinario e interrogarsi sulle tracce del passato che ancora attraversano la cultura e l’identità del territorio. La cittadinanza è invitata a partecipare. Termoli, 16 ottobre 2026 L’addetto Stampa Giuseppe Musacchio Officer Distrettuale Comunicazione - Newsletter Lions Club International Distretto 108A