Pescara: Gerri e Anna, prodotti esclusivi, creatività, innovazione nel marketing.Il panettone alla mela zitella nel temporary shop di Piazza Salotto

Oltre all'estro, la fantasia, la professionalità, l'iniziativa e la capacità di fare impresa, il maestro pasticcere agnonese Germano Labbate, conosciuto come Gerri Pasticceria e la moglie Anna Cacciavillani wedding planner, si caratterizzano anche nell' innovazione nel settore della vendita dei loro squisiti prodotti. Oggi 23 ottobre, hanno inaugurato un Temporary Shop a Pescara in via Nicola Fabrizi, nei pressi della splendida piazza Salotto del capoluogo abruzzese Il temporary shop di Pescara e' associato alle feste natalizie, pertando i prodotti in vendita hanno un carattere esclusivo, del resto i dolci e in particolare il panettone alla mela zitella con lievito madre creato da Gerri, è un vero prodotto esclusivo nella sua unicità nazionale ed esportato in tutto il mondo. Gerri e Anna, una coppia vincente nell'impresa dell'artigianato dolciario e nell'organizzazione di ogni tipo di festa, hanno già una vasta esperienza in questa tipologia di marketing innovativo, per il Natale è aperto al pubblico anche il loro temporary shop di Campobasso.

Il design e le caratteristiche innovative del Temporary shop, frutto della professionalitò di Anna Cacciavillani seguono la strategia comunicativa della marca, incuriosiscono i passanti e già oggi all'apertura ha attratto molti visitatori .

Oltre allo squisito panettone gli acquirenti troveranno tante altre prilebatezze, a partire dalle tipiche ostie agnonesi, i mostaccioli, doci secchi , gelato

77 Complimennti a Anna e Gerri e un invito a tutti a visitare i loro temporary shop di Pescara e Campobasso e lo storico bar pasticceria in via Roma a Agnone.