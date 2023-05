Clipper, lo storico spartineve di Capracotta va in pensione.SarÃ  custodito in una teca

"Clipper lo spartineve, simbolo di ritrovata sicurezza per la nostra popolazione negli anni in cui la neve era una maledizione e faceva davvero paura, oggi ha compiuto il suo ultimo viaggio. Arrivato a Capracotta il 16 gennaio del 1950 è stato per tanti anni un compagno instancabile che ci ha aiutato ad affrontare le difficoltà dei nostri lunghi inverni. Il 18 maggio sarà posizionato definitivamente nella teca che abbiamo voluto realizzare per custodirlo come si fa con un gioiello prezioso, a memoria di tutti, soprattutto delle nuove generazioni. La cerimonia ufficiale di inaugurazione della teca ci sarà nel prossimo mese di settembre, in occasione della Festa della Madonna di Loreto, proprio per consentire a tutti, in modo particolare ai capracottesi d’America, di essere presenti a questo importante evento.

Onore a te, grande Clipper!"

Questo il post sui social del Sindaco di Capracotta Candido Paglione dedicato allo storico spartineve