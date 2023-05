Elezioni, i risultati nei 14 comuni molisani: Tante riconferme, pochi volti nuovi

Il responso delle urne nei 14 centri al voto

CAMPOBASSO/ISERNIA. Tra volti nuovi e soprattutto tante riconferme, ecco i 14 sindaci eletti in Molise.

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

CAMPOCHIARO. Simona Valente. ELETTA

Simona Valente resta alla guida dal Comune di Campochiaro. Per lei 198 voti, contro i 141 ottenuti da Nicola Capparelli e i 67 di Dorothy Albanese.

GUGLIONESI. Antonio Tomei. ELETTO

Un nuovo sindaco per Guglionesi: Antonio Tomei incassa 1534 preferenze. Sfida vinta contro Gianfranco Del Peschio che si ferma a 1.354 voti

LARINO. Giuseppe Puchetti. ELETTO

Larino ha scelto: Giuseppe Puchetti resta alla guida del Comune, vincendo la sfida contro Vito Di Maria.

MACCHIA VALFORTORE . Gianfranco Paolucci ELETTO

Riconferma per il sindaco uscente Gianfranco Paolucci. Con 297 voti, ha battuto la sfidante Simona Cifelli, che si è fermata a 25 preferenze.

MONTORIO NEI FRENTANI. Nino Ponte. ELETTO

Montorio sceglie la continuità, riconfermando la fiducia al primo cittadino uscente, che con 150 voti ha avuto la meglio sullo sfidante Michele Liguori, che ha incassato 134 preferenze

ORATINO. Loredana Latessa. ELETTA

Loredana Latessa eletta sindaco di Oratino. Ha ottenuto 397 preferenze, battendo gli sfidanti Antonio Cosenza (363) e Orlando Iannotti (314)

RIPABOTTONI. Orazio Civetta ELETTO

Anche Ripabottoni conferma la fiducia al sindaco uscente Orazio Civetta, che ha ottenuto 187 voti e la vittoria sull’avversario Michele Frenza, con 135 preferenze.

SALCITO. Giovanni Galli. ELETTO

Sfida vinta per il sindaco uscente, Giovanni Galli che ha ottenuto 280 voti. Simone Di Claudio, lo sfidante Simone Di Claudio si è fermato a 165 preferenze

VINCHIATURO. Luigi Valente. ELETTO

Per la terza volta Luigi Valente vince la sfida e si riconferma sindaco. Con 1.117 voti ha sconfitto gli sfidanti Giacomo D’Aquila, per lui 889 preferenze, e Giuseppe Minicucci, che ha avuto 10 voti.

PROVINCIA DI ISERNIA.

BELMONTE DEL SANNIO. Errico Borrelli. ELETTO

A Belmonte del Sannio Errico Borrelli con 271 preferenze, ha conquistato la fascia tricolore, vincendo la sfida contro Adele Scoppa (112 voti) e Roberto Nardella (10).

CASTELPIZZUTO. Carla Caranci ELETTA

Il sindaco uscente Carla Caranci è stata confermata alla guida del Comune di Castelpizzuto, con 80 preferenze. Lo sfidante Marino Orsi si è fermato a 28 voti.

MONTAQUILA. Marciano Ricci. ELETTO

Vittoria scontata a Montaquila per il sindaco uscente, che riconquista la fascia tricolore con 1323 voti. Il candidato sindaco dell’altra lista Antonio Roccio ha ottenuto 66 preferenze.

SESSANO DEL MOLISE. Pino Venditti. ELETTO

Pino Venditti con 359 preferenze resta alla guida dell’ente municipale, vincendo la sfida contro Giuliano Di Lucia, che si è fermato a 89 voti.

VENAFRO. il sindaco uscente Alfredo Ricci e' stato riconfermato. Secondo mandato consecutivo per il candidato di ''Insieme per Venafro'' che ha superato il 51 per cento dei voti, si è fermato al 22 per cento il chirurgo Enzo Bianchi. Più staccati Luigi Viscione e Anna Ferreri