Festa del Vino e dellâ€™Olio Nuovo. San Giacomo degli Schiavoni (CB)

Sabato 11 Novembre torna l'appuntamento autunnale tanto atteso "LA FESTA DEL VINO E DELL'OLIO NUOVO"!

A partire dalle ore 20 per le vie del Borgo Vecchio di San Giacomo degli Schiavoni potrete trovare il percorso enogastronomico nel quale degusterete l'olio sangiacomese e l'ottimo vino di questa annata! A completare il percorso ci saranno piatti e prodotti tipici del nostro paese.

E ovviamente non può mancare l'intrattenimento musicale, che sarà a cura del gruppo folkloristico "Aumm Aumm" di Termoli! Canteremo, rideremo e balleremo con le loro melodie, stornelli e classiconi della tradizione termolese e molisana fino a tarda ora!!!

E allora segnate sul calendario questa data e cliccate su PARTECIPERO all'evento facebook per rimanere aggiornati sulle novità della festa!

Vi aspettiamo!!!

Ass.ne San Giacomo Unicamente

Ass.ne San Giacomo Unicamente

Fonte: https://www.facebook.com/events/s/festa-del-vino-e-dellolio-nuov/345556131174056/