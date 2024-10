Agnone: Città del Formaggio 2025

Agnone, comune ricco di tradizioni casearie, è stato insignito del prestigioso titolo di "Città del Formaggio 2025" dall'ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi). Questo riconoscimento non solo celebra il patrimonio caseario locale, ma rappresenta anche un’opportunità per valorizzare il territorio e le sue eccellenze agroalimentari.

Essere riconosciuti come "Città del Formaggio" implica entrare a far parte di una rete di comuni che si dedicano alla valorizzazione delle proprie tradizioni casearie. Questo titolo permette di acquisire visibilità sia a livello nazionale che internazionale, attirando appassionati di gastronomia, turisti e media. Inoltre, contribuisce a creare un brand forte legato al formaggio, consolidando un'identità distintiva per il comune.

L'ONAF ha scelto Agnone per la sua capacità di far riscoprire i formaggi locali, in particolare il celebre Caciocavallo di Agnone. Grazie all'impegno dei produttori e delle associazioni locali, il formaggio è tornato a essere protagonista, supportato anche da eventi significativi come la fiera “Casearia”.

Con l'approvazione del regolamento per l'iniziativa, il Comune di Agnone si impegna a organizzare eventi dedicati ai formaggi, garantendo continuità anche negli anni successivi. L’ONAF provvederà a installare segnaletica turistica che attesti il titolo, mentre il comune promuoverà il marchio "Città del Formaggio" attraverso comunicazioni web e cartacee.

Questo riconoscimento rappresenta una grande opportunità per Agnone, non solo per valorizzare le proprie tradizioni casearie, ma anche per stimolare l'economia locale e attrarre turismo. Con l’impegno di tutte le parti coinvolte, Agnone punta a diventare un punto di riferimento nel panorama gastronomico nazionale e oltre.

Il titolo di "Città del Formaggio 2025" è un passo importante per Agnone, che rafforza la propria identità e promuove un patrimonio culturale e gastronomico di valore inestimabile.