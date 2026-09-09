Maltempo: Piogge e temporali sulle regioni del Nord e del Centro. Allerta gialla in undici regioni

Maltempo: allerta arancione in Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna

Piogge e temporali sulle regioni del Nord e del Centro. Allerta gialla in undici regioni

Una vasta perturbazione di origine atlantica, in progressiva discesa dall'Europa settentrionale, dalla prossima notte inizierÃ ad interessare anche il nostro Paese, determinando un deciso aumento dell'instabilitÃ a partire dalle regioni settentrionali, con diffuse precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, dando luogo a rovesci di pioggia e raffiche di vento di forte intensitÃ .

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte â€“ alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati â€“ ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticitÃ idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticitÃ e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L'avviso prevede dal mattino di domani, mercoledÃ¬ 9 settembre, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio e temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Province Autonome di Trento e Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, in particolare nel settore centro-orientale, e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensitÃ , forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attivitÃ elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto Ã¨ stata valutata per la giornata di domani, mercoledÃ¬ 9 settembre, allerta arancione sui settori occidentali dell'Emilia-Romagna e su gran parte della Lombardia e del Veneto. Valutata, inoltre, allerta gialla in Trentino-Alto Adige, in Umbria e su settori di Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Emilia-Romagna e Calabria.

Il quadro meteorologico e delle criticitÃ previste sull'Italia Ã¨ aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed Ã¨ disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticitÃ specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirÃ l'evolversi della situazione.

Roma, 8 settembre 2026