"Lâ€™uomo dei bisogni" poesia di Enzo Delli Quadri, dedicata allâ€™amico Dante Di Iorio.

Lâ€™uomo dei bisogni
Una poesia di Enzo Delli Quadri, dedicata allâ€™amico Dante Di Iorio.
Veniva su per la contrada
â€¨col suo furgone a passo lento,
â€¨e giÃ correva per le caseâ€¨
gradita voce del suo arrivo.
Non era solo un venditore,â€¨
Non era solo un venditore,â€¨
ma assai di piÃ¹ d'un commerciante:â€¨
rompeva il ritmo delle ore,â€¨
portava il mondo fino in casa.
Aveva arance, aveva fichi,â€¨
Aveva arance, aveva fichi,â€¨
formaggio fresco e pomodori,â€¨
le caramelle per i figli,â€¨
salumi, pasta e qualche pollo.
Avea dolcetti per le donne,â€¨
Avea dolcetti per le donne,â€¨
e patatine per i ragazzi,â€¨
e sol per gli uomini tenevaâ€¨
un Tignanello o altro vino.
Ma non portava nella cesta
Ma non portava nella cesta
â€¨sol quelle cose da mangiare:â€¨
portava storie, portava voci,
â€¨notizie nuove e un po' di croci.
Per qualche ora nella zonaâ€¨
Per qualche ora nella zonaâ€¨
non eran sole quelle case:â€¨
entrava il mondo dalla portaâ€¨
e insieme a lui, la sua parola.
Poi lentamente ripartiva,â€¨
Poi lentamente ripartiva,â€¨
la strada se lo riprendeva;â€¨
ma nella piccola contradaâ€¨
qualcosa ancora rimaneva.
Avea venduto poche cose,â€¨
Avea venduto poche cose,â€¨
ma molto piÃ¹ lasciava ai cuori:â€¨
sogni, speranze, desideri,â€¨
e della vita un po' il sapore.
Enzo C. Delli Quadri
Molisano di Agnone, giÃ Manager di tante imprese, sempre legato al suo Paese, mai ha fatto mancare il suo apporto ad attivitÃ culturali, sportive, economiche, politiche. Sua la produzione, da autore ed editore, della Collana di 11 libri "Tesori dell'Altosannio".