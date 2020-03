Serie D, Isernia non porta bene al Vastogirardi: la capolista Matelica si impone di misura, risultato 0- 1

La capolista non molla e passa vittoriosa allo stadio delle piane di Isernia

26^ giornata 9^ di ritorno del campionato nazionale di serie "D" girone"F"

Stadio delle Piane di Isernia

Domenica 1^ Marzo

Vastogirardi vs Matelica

Soccombe il Vastogirardi contro il più blasonato Matelica. Finale allo stadio Delle Piane di Isernia

Vastogirardi, 0 - Matelica, 1

Non porta bene al Vastogirardi il cambio di destinazione delle proprie gare casalinghe. Stadio di Isernia dalle dimensioni più ampie rispetto al Civitelle e dal terreno in erba naturale, che se non in perfette condizioni limita la velocità di gioco e condiziona le caratteristiche di alcuni singoli, oltre a rendere meno efficaci le peculiarità del Vastogirardi che fa delle ripartenze la propria forza di gioco.

Oggi è la capolista Matelica a prevalere con un calcio di rigore, concesso dall'arbitro Domenico Castelloni della sez. di Napoli.al 53' per fallo in area commesso da Corbo ai danni di Bordo, trasformazione assegnata a Leonetti, che non fallisce.

Dopo il vantaggio la capolista Matelica non concede possibilità di reazione, annulla sul nascere le iniziative del Vastogirardi. Capolista attenta nel conservare il vantaggio, posizione e primato, costringe il Vastogirardi alla difensiva non permettendo a Pettrone di giocare tra le linee per innescare le sue micidiali ripartenze. Spente le fonti di gioco avversarie, il Matelica non corre grossi pericoli e può portare tranquillamente la gara sui binari a lei congeniali. Al 95' chiuse le ostilità

Il Matelica conserva la prima posizione e il Vastogirardi anche se sconfitto mantiene intatte le potenziali possibilità per raggiungere e acquisire i pochi punti che mancano al tassello che le permette di conservare la categoria.