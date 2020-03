Serie D, poker di goal per il Campobasso sull'Agnonese: una sconfitta che allontana i playoff per i granata, serie C vicina per il Campobasso

Il Campobasso liquida la pratica Olympia con un poker di reti

26° giornata 9^ di ritorno campionato nazionale di serie"D" girone "F"

Stadio Nuovo Romagnoli

1 marzo 2020 ore 14:30

Campobasso vs Olympia Agnonese

Dirige l'incontro il sig.Leonardo Tesi della sez. di Lucca

Assistente: Mirko Giuseppe Cimmarusti (Novara)

Assistente: Gianluca Pischedda (Torino)

Gara tutta in salita per gli undici granata, che pur giocando a tratti una buona gara, escono dal nuovo Romagnoli con una pesante sconfitta, 4-0 il risultato finale.

Fase iniziale della gara di marca rossoblu,Campobasso che non vuole lasciarsi sfuggire la possibilità di vittoria e sin dai primi minuti di gioco impone alla gara ritmi elevatissimi, che creano all'avversario notevoli difficoltà nel contenerne la superiorità.

Passata la difficoltà iniziale i granata entrano in gara e rispondono alle iniziative dei padroni di casa riportando la contesa in equilibrio, sia nel possesso che nelle iniziative. Non sono tante le opportunità per acquisire il vantaggio da parte di entrambe le squadre, compagini che si temono e giocano in modo accorto, evitando di concedere spazi o errori che possano creare difficoltà. La svolta della gara giunge in modo inaspettato al 44' quando si aspetta solo il fischio del direttore di gara,per la chiusura della prima frazione di gioco. Un Campobasso attento trova nell'occasione un'Olympia distratta, che sugli sviluppi di una iniziativa di Alessandro, materializza il vantaggio rossoblu, cross perfetto in area da parte di Fabriani, che trova pronto a colpire di testa l'accorrente Bontà che di testa deposita la sfera in rete portando in vantaggio la propria squadra, vantaggio e chiusura dei primi 45 minuti

Ad inizio della 2^ frazione lo staff tecnico dell'Olympia, inserisce forze nuove cercando di dare più fantasia alla fase offensiva, con gli inserimenti di D'Ercole e Minacori, alternativi a Arfaoui e Ballerini. Innesti che danno vigore alle iniziative degli ospiti, 57' è D'Ercole a creare e concludere a rete. ma l'opposizione del portiere Raccichini è da applausi devia in angolo, sulla successiva battuta d'angolo è Minicucci a provarci la ma la conclusione si perde fuori.

La prestazione del Campobasso comincia ad essere superba dal 60' quando sugli sviluppi di una iniziativa Candellori, Zammarchi, palla in area per Alessandro, che con un gesto tecnico di classe "tocco di tacco" deposita in rete per il raddoppio rossoblu.Acquisito il doppio vantaggio il Campobasso gioca in tranquillità, a differenza dell'Olympia che appare in uno stato di incapacità nel reagire, i rossoblu riescono a trovare sempre più facilità di giocata, soprattutto con Alessandro che negli spazi che gli vengono concessi si esalta e dai suoi piedi partono tutte le iniziative, 63' Alessandro regala a Cogliati la sfera per la 3^ realizzazione.

Diventa tutto facile per i padroni di casa che trovano la 4^ rete all'83esimo minuto di gioco con Zammarchi, sempre su suggerimento di Alessandro.La gara sulla 4^ rete dei rossoblu si spegne lentamente fino al fischio finale che sancisce la vittoria del Campobasso, che vede sempre più nitide le possibilità di raggiungere la capolista Matelica, oggi uscita indenne dal campo di Isernia contro il Vastogirardi.

L'Olympia,chiamata oggi a sovvertire la supremazia il blasone e la cabala che vede prevalere il Campobasso nelle statistiche dei precedenti 12 incontri,non riesce nell'impresa e vede i rossoblu aggiungere un altro tassello e portare a 7 le vittorie contro una sola dell'Agnone e 5 pareggi. La sconfitta di oggi oscura l'Olympia e ne preclude anche se momentaneamente la possibilità di disputare i playoff.