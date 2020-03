Calcio, Donkeys Agnone: Cena di squadra post allenamenti con la presidente Melloni

Nel mondo del calcio non è di tutti giorni vedere una presidente di una squadra di calcio. Nel mondo del calcio maschile di tutte le serie i presidenti di solito sono uomini. Del resto il machismo nel calcio e' all'ordine del giorno. Annalisa Melloni, consigliera comunale tra l'altro è la presidente di questa squadra oramai da parecchi anni . Conoscitrice del gioco del calcio , appassionata, tiene unita questa squadra che alterna momenti di grande gloria a sconfitte sonore consecutive. Questa sera un momento di grande convialità presso il ristorante agnonese http://la panonda. La presidente appariva serena e rilassata circondata di soli uomini, il mister e tutti i calciatori. Una cena post allenamenti ma probabilmente fatta ad arte per rinsaldare lo spirito di gruppo in una squadra che si e' resa protagonista di ben quattro sconfitte consecutive. Ma il campionato e' ancora lungo e la presidente confida nelle capacità tecniche della sua squadra che sa dare anche grandi soddisfazioni