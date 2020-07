Calcio serie D: l'Olympia Agnonese iscritta al campionato. La soddisfazione dei tifosi e della dirigenza

L'Olympia Agnone ufficialmente iscritta al campionato di serie D per la 14^ volta! Grande soddisfazione da parte dei tifosi e della dirigenza. Anche quest'anno si potrà assistere con le dovute restrizioni imposte dalla legge a causa della pandemia da Covid 19, al fantastico spettacolo e partecipare insieme alla squadra del cuore con entusiasmo alle gioie e al dolore della competizione. L'iscrizione è avvenuta il giorno 23 Luglio, e' stata effettuata grazie ad una raccolta popolare promossa dalla società e coordinata con impegno dal prof Sica, dirigente storico della Polisportiva agnonese. In molti hanno risposto all'appello in un momento difficile per l'economia del paese, ma l'attaccamento alla propria squadra e il senso di comunità degli agnonesi residenti e fuori regione non hano tradito le aspettative. Il prof Sica ogni anno impegna tutte le sue energie nella raccolta popolare ed è difficile dire di no anche a lui, galantuomo riconosciuto nella vita e nello sport. La società ringrazia chiunque abbia contribuito alla raccolta fondi per l'iscrizione della squadra al 14° campionato. La speranza e' quella che il campionato si possa dsputare a porte aperte con i tifosi sugli spalti che rappresentano la vera forza di una squadra.