Calcio serie D: come trasformare un gruppo di calciatori in un team vincente, Olympia Agnonese seleziona i portieri: in quattro in lizza

La costruzione di una squadra di calcio, inizia sempre dal portiere, che prima dell'evoluzione della numerazione indossava la maglia n°1, numero dal quale il ruolo trova le sue origini.

Quelli che vedete in foto, sono 4 giovanissimi, possibili papabili a rivestire la casacca numero "1" dell'Olympia Agnonese.

Oggi ve li presentiamo:

Il 1°- da sx Basile Umberto, classe 2000 Nato a Napoli, società di provenienza Fiuggi.

2°- da sx Serafini Gianluigi, classe 2003 nato a Catania, società di provenienza Giulianova.

3°da sx Fontanelli Andrea, classe 96 nato a Empoli, società di provenienza Lucca.

4° da sx Causin Tiziano, classe 2001 nato Venezia, società di provenienza Mestre.

Facciamo a loro un grande in bocca al lupo, augurandogli le migliori prestazioni, per scalare il futuro nei professionisti.