Calcio giovanile:Doppia rinuncia dell'Oliympia Agnonese, arriva il no anche per i campionati del Settore Giovanile e Scolastico

Doppia rinuncia dell'Oliympia Agnonese, arriva il no anche per i campionati del Settore Giovanile e Scolastico

Dopo la rinuncia di partecipazione al campionato nazionale Juniores da parte dell'Olympia Agnonese, ne fa seguito anche quella relativa al settore giovanile e scolastico.Le giustificazioni edotte dalla società, sono legate ai tanti vincoli esposti nei protocolli federali a riguardo delle norme anticovid, ritenuti ostacoli insormontabili che all'oggi non sono gestibili.

Non essendo in grado di garantire la salute dei propri tesserati, prende una decisione di grande responsabilità e rinuncia a disputare i vari campionati regionali del settore giovanile e scolastico.

Non esistono più le condizioni affinché questo sport possa essere vissuto con leggerezza e divertimento.

Decisioni dal boccone amaro, che cancellano in un attimo tantissimi anni di attività e partecipazioni vissute da protagonisti. Molti sono i ragazzi che si vedono privati di una attività ludica sportiva ed in parte anche agonistica, perché con essa viene meno il potersi allenare, il poter socializzare e il confronto del misurarsi (gara) a livello regionale con i pari età delle varie categorie. La decisione presa dalla società penalizza e non rende merito nemmeno a tutte quelle persone che per lunghissimi anni (30) si sono spesi dedicandosi con dedizione, passione e impegno a questa attività, mettendo a disposizione buona parte del loro tempo libero per rendere il tutto realizzabile. Auspichiamo che su tale decisione ci possa essere motivo di ripensamento da parte della società, cercando di superare con l'impegno comune di tutti, genitori compresi, gli ostacoli e problematiche evidenziate e

a cui attenersi. La rinuncia all'attività azzera anche quella funzione sociale di cui la società Olympia per lunghissimi anni se ne fatta portatrice, sostituendosi a organizzazioni,purtroppo, assenti sul territorio. Così restando viene meno un'altra realtà da tutti riconosciuta come un fiore all'occhiello del

calcio Agnonese.

Conservare e gestire ciò che si possiede comporta sacrifici. Ripartire e ricostruire diventa complicato,se non impossibile.

Auguriamoci che non sia un addio ma un "arrivederci" a tempi migliori.