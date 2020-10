Agnone-"Bene comune" violato, rifiuti abbandonati nel parchetto delle Civitelle

Agnone,1ottobre 2020, il decoro urbano evidentemente è un argomento che non interessa ai cittadini che volutamente e in tutta tranquillità abbandonano i rifiuti ovunque, nei parchi, sulle strade, lungo le scarpate, nei boschi. Il parchetto sottostante lo stadio comunale viene utilizzato come un raccoglitore di rifiuti. Sarebbe necessario per la nuova amministrazione comunale trovare risposte costruttive a tale fenomeno dilagante che rende obbrobriosi gli spazi comuni. Agnone è un bene comune e va salvaguardato