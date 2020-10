Giro d'Italia, 9ª tappa (San Salvo-Roccaraso): si va sugli Appennini

Fotografia di Domenico Lanciano

L’edizione di quest’anno della celeberrima gara di ciclismo, rimodulata e rinviata alla luce dell’emergenza Coronavirus, vedrà l’Abruzzo protagonista per ben 2 giorni (3 se si considera anche la giornata di riposo tra le due frazioni).

Nello specifico le strade abruzzesi ospiteranno la carovana rosa per la tappa numero 9 e 10 del Giro 2020, in programma rispettivamente l’11 e il 13 ottobre prossimo.

Di seguito le due tappe in Abruzzo del Giro d’Italia e, cliccando su di esse, tutte le informazioni su percorso, mappe, altimetrie e dettagli sulle strade e sulle province interessate dal passaggio dei ciclisti:



Domenica 11 ottobre 2020 la prima delle due tappe interamente percorse sulle strade della regione, ossia quella da San Salvo a Roccaraso (Aremogna).

La tappa avrà una lunghezza di 208 chilometri, e il percorso dei ciclisti attraverserà i territori di tre delle quattro province abruzzesi (Chieti, Pescara e L’Aquila).

Di seguito i dettagli e le info tecniche sul percorso della tappa 9 San Salvo-Roccaraso (Aremogna) in programma domenica 11 ottobre 2020, forniti dagli stessi organizzatori del Giro sul relativo sito ufficiale: